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Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, globalni lider u oblasti čiste energije, i Taaleri Energia, finski fond za upravljanje projektima obnovljivih izvora energije, danas su svečano pustili u rad vetroelektranu Čibuk 2, instalisane snage 154 megavata (MW), čime je stvoren najveći centar vetroenergije u Srbiji i na Zapadnom Balkanu.

Čibuk 2 nalazi se u neposrednoj blizini vetroelektrane Čibuk 1, snage 158 MW, u južnom Banatu, na oko 40 kilometara od Beograda. Ova dva projekta imaju ukupnu instalisanu snagu od 312 MW, što omogućava snabdevanje električnom energijom za oko 178.800 domaćinstava. Ukupna vrednost direktnih stranih investicija u energetsku infrastrukturu Srbije, kroz ova dva projekta, premašuje 500 miliona evra.

Vetropark je svečano pušten u rad na ceremoniji održanoj u Beogradu, kojoj su prisustvovali Njena ekselencija Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije, Njegova ekselencija Ahmed Almenhali, ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republici Srbiji, Njena ekselencija Elina Ollila, zamenica ambasadora Finske u Republici Srbiji, kao i rukovodstvo kompanija Masdar i Taaleri Energia.

Jačanje energetske sigurnosti Srbije

Kako potražnja za električnom energijom u Srbiji raste, Čibuk 2 će tokom narednih decenija obezbeđivati pouzdanu električnu energiju koja je po konkurentnim cenama proizvedena u Srbiji, smanjujući izloženost promenama cena goriva i doprinoseći otpornijem i diverzifikovanijem energetskom sistemu. Pored kompleksa Čibuk, koji je već u funkciji, Masdar u Srbiji razvija dodatne projekte ukupne instalisane snage od više od 200 MW, koji obuhvataju solarne elektrane, vetroelektrane i baterijske sisteme za skladištenje energije.

Njena ekselencija Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije, izjavila je: „Završetak izgradnje vetroparka Čibuk 2 predstavlja značajan doprinos naporima Srbije da dekarbonizuje svoj energetski sistem, istovremeno povećavajući energetsku nezavisnost zemlje. Dve vetroelektrane koje je kompanija Masdar razvila u Srbiji, ukupne instalisane snage 312 MW, trenutno čine oko 25 odsto ukupnog kapaciteta Srbije u oblasti energije vetra i solarne energije. Tokom godina, prisustvo kompanije Masdar predstavljalo je jedan od ključnih pokretača razvoja kapaciteta za proizvodnju energije iz vetra u Srbiji. Vetropark Čibuk 1 predstavljao je jednu od ranih faza u razvoju kapaciteta Srbije za proizvodnju energije iz vetra, dok je Čibuk 2 značajan projekat u zrelijoj i dinamičnijoj fazi razvoja ovog tržišta. Masdar se pokazao kao pouzdan partner u sektoru obnovljivih izvora energije. Nadamo se da ćemo i u budućnosti nastaviti saradnju na novim projektima i dodatno ojačati naše napore u ostvarivanju održive dekarbonizacije energetskog sektora Srbije.“

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer, Masdar commented: „Današnji dan predstavlja značajnu prekretnicu za prisustvo kompanije Masdar u Srbiji i potvrđuje našu sposobnost da složene projekte realizujemo brzo i uz konkurentne troškove. Zajedno sa našim partnerima u Srbiji, obezbeđujemo kvalitetnu energetsku infrastrukturu neophodnu za jačanje energetske sigurnosti i podsticanje održivog ekonomskog rasta. Sa više od 300 MW instalisanih kapaciteta u okviru kompleksa Čibuk i snažnim razvojnim portfoliom u Srbiji, stvaramo platformu za dalji rast i širenje poslovanja širom regiona, kao i Centralne i Istočne Evrope.“

Kai Rintala, izvršni direktor kompanije Taaleri Energia, izjavio je: „Čibuk 2 potvrđuje dugoročnu posvećenost kompanije Taaleri Energia ovom regionu. Sada, kada Čibuk 1 i Čibuk 2 zajedno rade kao najveći centar vetroenergije u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, pokazali smo da naša investiciona ekspertiza i disciplinovana realizacija projekata donose dugoročnu vrednost lokalnim zajednicama i energetskoj tranziciji Srbije. Iskustvo koje smo ovde stekli predstavlja osnovu za našu ambiciju da razvijemo širi portfolio projekata širom Istočne Evrope i radujemo se daljem unapređenju naših kapaciteta u godinama koje dolaze.“

Doprinos ekonomiji i lokalnoj zajednici

Tokom izgradnje vetroparka Čibuk 2, na projektu je bilo angažovano više od 1.000 ljudi, uključujući zaposlene, podizvođače i projektni menadžment, od kojih je većina bila iz lokalne zajednice i regiona Južnog Banata. Vetropak Čibuk 2 se sastoji od 22 Nordex vetroturbine i godišnje će proizvoditi do 336.000 megavat-časova (MWh) čiste električne energije, što je dovoljno za snabdevanje oko 80.000 domaćinstava. Istovremeno, očekuje se da će elektrana doprineti smanjenju emisija ugljen-dioksida za približno 311.200 tona godišnje. Kompanije Masdar i Taaleri Energia sudeluju u vlasništvu vetroparka Čibuk 2 sa po 50%, a projekat je razvijen u partnerstvu sa kompanijom New Energy Solutions.

Foto: Masdar

Kompanija Masdar izgradila je jedan od vodećih portfolija projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije u svetu, sa više od 65 GW instalisanih kapaciteta na razvijenim i brzo rastućim tržištima obnovljive energije. Portfolio obuhvata različite tehnologije, uključujući solarnu energiju, vetroelektrane na kopnu i na moru, baterijska skladišta energije, kao i hibridna energetska rešenja. Sa jasno definisanim planom dostizanja 100 GW energetskih kapaciteta do 2030. godine, Masdar nastavlja da širi svoje poslovanje kroz ulaganja na strateški važnim tržištima. Na taj način kompanija obezbeđuje pouzdanu i pristupačnu čistu energiju kako bi odgovorila na brzo rastuću potražnju, istovremeno pružajući podršku energetskoj sigurnosti i ekonomskom rastu.