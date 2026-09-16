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Menjali su se sistemi, platforme, način komunikacije i način na koji kompanije posluju, ali je potreba ostala ista: pronaći tehnologiju koja ljudima i organizacijama zaista olakšava posao.

Upravo o tome bilo je reči na događaju Algotech Media Day, organizovanom povodom gotovo 35 godina poslovanja kompanije. U fokusu razgovora bili su veštačka inteligencija, digitalna transformacija i pitanje kako se kompanije mogu pripremiti za novu fazu tehnološkog razvoja.

Danas, kada se AI sve češće predstavlja kao odgovor na gotovo svaki poslovni izazov, iz Algotecha poručuju da njegova vrednost zavisi od mnogo više od samog alata. Kvalitetni podaci, pouzdana infrastruktura i dobro postavljeni procesi preduslov su da bi veštačka inteligencija mogla da donese konkretan rezultat. Takav pristup prati i razvoj kompanije, koja tehnologiju sve manje posmatra kroz pojedinačna rešenja, a sve više kao povezani sistem koji treba da podrži ljude, procese i poslovne ciljeve.

- Tehnologija sama po sebi nije cilj. Važno je da razumemo poslovanje, prepoznamo problem i tek onda pronađemo rešenje koje ima smisla. Za gotovo 35 godina naučili smo da razlikujemo ono što je prolazni trend od tehnologije koja može da donese stvarnu i dugoročnu vrednost - izjavio je Aleksandar Bakoč, osnivač kompanije Algotech.

Algotech u Srbiji danas sarađuje sa više od 400 korisnika, među kojima je preko 40 enterprise klijenata, i okuplja tim od više od 80 specijalizovanih inženjera sa preko 100 vendorskih sertifikata. Od infrastrukture i cloud tehnologija, preko komunikacija i kontakt centara, do automatizacije, digital signage rešenja i AI tehnologija, kompanija povezuje različite tehnološke oblasti u skladu sa potrebama savremenog poslovanja.

Jedna od tema događaja bila je i Customer Experience, odnosno činjenica da korisnik često i ne primećuje tehnologiju kada ona dobro funkcioniše. Kada je komunikacija jednostavna, usluga brza, informacije dostupne, a proces efikasan, iza toga obično stoji čitav sistem podataka, infrastrukture i rešenja koji mora da funkcioniše kao celina.

Osnovan 1992. godine, Algotech se razvijao zajedno sa IT industrijom i promenama koje su oblikovale način na koji kompanije rade, komuniciraju i donose odluke. Od komunikacionih sistema do cloud-a, automatizacije i AI-ja, kompanija je tokom gotovo tri i po decenije širila oblasti rada i gradila partnerski pristup prema klijentima.

U novu fazu razvoja Algotech zato ulazi sa istim principom koji ga prati od početka: ne pratiti svaki trend, već prepoznati tehnologiju koja zaista može da unapredi poslovanje.

Tehnologija se menja. Potreba za dobrim rešenjem ostaje ista.