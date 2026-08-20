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Dakomb je još 2017. napustio srednju školu i osnovao CoMind, startap koji se bavi praćenjem moždane aktivnosti. Četiri godine kasnije dobio je Thiel Fellowship, stipendiju koja mu je omogućila da preskoči fakultet i potpuno se posveti biznisu.

Najveći deo njegovog bogatstva danas dolazi iz Olixa, londonske kompanije koju je osnovao 2024. godine i koja razvija AI čipove. Vrednost kompanije je za samo šest meseci gotovo utrostručena i početkom avgusta dostigla je 3,3 milijarde dolara, nakon što je Olix prikupio 312 miliona dolara.

Među investitorima su Fundomo, proizvođač čipova Arm, kvantitativni fond Hudson River Trading, suosnivač Netflixa Rid Hejstings i britanski državni fond Sovereign AI.

Dakomb poseduje oko 30 odsto Olixa, što ga je nakon poslednje investicione runde uvelo u klub milijardera. Istovremeno ima i oko 12 odsto udela u CoMindu, koji je prošle godine prikupio 102,5 miliona dolara. Vrednost te kompanije nije javno objavljena.

Jedan od samo 11 milijardera mlađih od 30 godina

Dakomb je jedan od samo 11 ljudi mlađih od 30 godina na svetu koji su sami izgradili milijardsko bogatstvo. Među njima je samo četvoro koji nisu iz SAD.

Drugi najmlađi evropski milijarder iz ove grupe je 26-godišnji Šveđanin Arvid Lunemark, suosnivač kompanije Cursor, koja razvija AI alate za programiranje. Njegovo bogatstvo značajno je poraslo nakon što je SpaceX kupio Cursor za 60 milijardi dolara.

Još jedan mladi evropski milijarder je Fabijan Hedin, suosnivač švedskog startapa Lovable. Kompanija je nedavno prikupila dodatnih 400 miliona dolara, čime je procenjena na čak 13,3 milijarde dolara, dok se Hedinovo bogatstvo procenjuje na oko 3,1 milijardu.

Startap svet stvara sve mlađe milijardere

Ovakvi primeri deo su globalnog tehnološkog buma koji poslednjih godina stvara sve mlađe milijardere.

Trenutno je najmlađi milijarder na svetu koji je sam stekao bogatstvo Amerikanac Surja Midha. Ima 23 godine, a njegovo bogatstvo procenjuje se na oko 2,2 milijarde dolara nakon što je njegov AI startap Mercor dostigao vrednost od 10 milijardi dolara.

Pre njega, titulu najmlađeg self-made milijardera držao je Šejn Koplan, osnivač Polimarketa, a pre njega Aleksander Vang, osnivač Scale AI-ja.