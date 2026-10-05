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Valjevo je minulog vikenda bilo prestonica čvaraka, poznatog tradicionalnog specijaliteta od svinjskog mesa. Jubilarni 20. Festival duvan čvaraka okupio je rekordan broj posetilaca. Nakon krupnih, takozvanih "šoder čvaraka", drugog dana manifestacije pripremali su se i čuveni valjevski duvan čvarci.

Valjevski čvarci i ovog oktobra na obale Kolubare, privukli su desetine hiljada posetilaca. Čvarci se u Valjevu pripremaju na poseban način. Za dva dana festivala cvrčali su šoder i duvan čvarci u rekordnih 90 oranija.

Ko jednom proba tek pripremljene tople valjevske duvan čvarke, ponovo zbog njih dolazi. Pazariti se mora. Za cenu se ne pita. Plaćalo se uobičajenih od 1.500 do 2.000 dinara.

- Bilo pet oranija i delili se čvarci džabe i mast. Sa pet oranija to je bilo pre 20 godina. Sad evo vidiite to je festival samo takav. Vidite kako je to lepo. Lepota, miris, ukus, sve - kaže mesar Marko Dubljević.

Festival čvaraka 20 godina promoviše dugu tradiciju pripremanja čvaraka. Od poznatog domaćeg specijaliteta, čvarci su postali jedan od brendova Srbije.

- Postigli smo da je ovo postao jedan od najboljih i najposećenijih festivala u Srbiji, možda i na Balkanu, ali u Srbiji je sigurno. Mi smo prvi festival možda u svetu čvaraka napravili -, naglašava Slaven Batočanin, osnivač Festivala duvan čvaraka u Valjevu.

- Dvadeseti festival je privukao najveću pažnju do sada. Imamo iz Kanade, iz Severne Amerike, pa i iz čitave Evrope. Naravno, najviše iz regiona - navodi Darko Dostanić, direktor Turističke organizacije Valjevo.

I ove godine na festivalu u Valjevu pazariilo se više desetina tona čvaraka i drugih specijaliteta, na više od 300 štandova. To Festival čvaraka čini i podjednako važnom privrednom manifestacijom.