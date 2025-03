Nekad je to bio nusproizvod od klanja svinja i svaka kuća ga je imala u izobilju, a danas je pravi delikates koji dosta košta.

„Istorijat čvaraka je takav da je to bio neki nusproizvod koji je otpadao od svinje. Svojevremeno, naročito u Crnoj Gori, oni su to bacali i uzimali mast, niko to nije jeo dok se nisu setili da posole.“