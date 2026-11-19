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Vladajuća koalicija demohrišćana (CDU/CSU) i socijaldemokrata (SPD) u Nemačkoj objavila je danas da je dogovorila smanjenje poreza na električnu energiju za sva domaćinstva i privredu, kao i uvođenje privremenog ograničenja cena goriva.

Prema dogovoru postignutom na sastanku koalicionog odbora, porez na električnu energiju biće od 1. januara smanjen na minimalni nivo koji dozvoljava Evropska unija, odnosno sa sadašnjih 2,05 na 0,1 evrocent po kilovat-satu, prenosi Tagesšau.

Finansiranje ove mere zasad je obezbeđeno samo za 2027. godinu, dok će njeno produženje zavisiti od pronalaženja trajnih izvora finansiranja.

Godišnji trošak smanjenja poreza procenjuje se na oko 5,4 milijarde evra.

Prema računici portala Verivoks, nemačko domaćinstvo sa tri člana i godišnjom potrošnjom od 4.000 kilovat-sati moglo bi da uštedi oko 7,75 evra mesečno, dok bi za jednočlano domaćinstvo sa potrošnjom od 1.500 kilovat-sati ušteda iznosila približno tri evra.

Korist za preduzeća, trgovinske centre i posebno energetski intenzivne sektore, poput velikih centara podataka, bila bi znatno veća zbog njihove visoke potrošnje električne energije.

Smanjenje poreza na struju bilo je jedno od predizbornih i koalicionih obećanja vlade kancelara Fridriha Merca, a njegovo sprovođenje predstavljalo je i test kredibiliteta vladajuće koalicije, dodaje nemački portal.

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Predsednik Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) Klemens Fust ocenio je da je smanjenje poreza ekonomski opravdano jer visoko oporezivanje električne energije usporava prelazak na elektrifikaciju.

Nemačka vlada trebalo bi da 2. decembra usvoji predlog zakona i prateću uredbu, pri čemu će zakonski okvir važiti 12 meseci, dok će sama uredba, kojom se ograničenje aktivira, važiti tri meseca.