Slušaj vest

Dve nedelje su prošle od pucanja Janafovog naftovoda nedaleko od Nove Gradiške, ali sanacija još nije završena. I dok se zvanična izjava iz Janafa ne može dobiti, nezvanično se saznaje da bi radovi ipak mogli da budu okončani u narednih nekoliko nedelja.

Predstavnici JANAF nedavno su procenili da je iz magistralnog naftovoda na deonici Sisak - Slavonski Brod, na području naselja Prvča, isteklo 500 kubnih metara nafte. Incident se dogodio na 88. kilometru naftovoda Sisak - Slavonski Brod. Iz Janafa ističu da stanovništvo nije ugroženo, kao ni snabdevanje pijaćom vodom, dok bi tokom sanacije miris nafte trebalo postepeno da slabi.

Dok se čeka normalizacija snabdevanja, Rafinerija Pančevo počela je pre nekoliko dana da prerađuje naftu iz državnih rezervi. Ni u Naftnoj industriji Srbije (NIS) nemaju zvanične informacije o tome kada će snabdevanje biti normalizovano, ali tvrde da za sada nema problema sa snabdevanjem na benzinskim stanicama u Srbiji.

Mađarska MOL grupa zabrinuta je zbog nastale situacije, jer nije jasno kada će snabdevanje NIS-a sirovom naftom ponovo biti uspostavljeno. Iz ove kompanije poručuju da su spremni da razmotre mogućnosti za snabdevanje srpskog tržišta.