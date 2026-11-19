Neizvesno kada će se sanirati kvar na JANAF-u: NIS čeka zvanične informacije, MOL poslao važnu poruku
- NIS čeka zvanične informacije o normalizaciji snabdevanja, dok Rafinerija Pančevo prerađuje naftu iz državnih rezervi
- MOL poručuje da je spreman da razmotri mogućnosti za snabdevanje srpskog tržišta i traži jaču regionalnu povezanost naftovoda
Dve nedelje su prošle od pucanja Janafovog naftovoda nedaleko od Nove Gradiške, ali sanacija još nije završena. I dok se zvanična izjava iz Janafa ne može dobiti, nezvanično se saznaje da bi radovi ipak mogli da budu okončani u narednih nekoliko nedelja.
Predstavnici JANAF nedavno su procenili da je iz magistralnog naftovoda na deonici Sisak - Slavonski Brod, na području naselja Prvča, isteklo 500 kubnih metara nafte. Incident se dogodio na 88. kilometru naftovoda Sisak - Slavonski Brod. Iz Janafa ističu da stanovništvo nije ugroženo, kao ni snabdevanje pijaćom vodom, dok bi tokom sanacije miris nafte trebalo postepeno da slabi.
Dok se čeka normalizacija snabdevanja, Rafinerija Pančevo počela je pre nekoliko dana da prerađuje naftu iz državnih rezervi. Ni u Naftnoj industriji Srbije (NIS) nemaju zvanične informacije o tome kada će snabdevanje biti normalizovano, ali tvrde da za sada nema problema sa snabdevanjem na benzinskim stanicama u Srbiji.
Mađarska MOL grupa zabrinuta je zbog nastale situacije, jer nije jasno kada će snabdevanje NIS-a sirovom naftom ponovo biti uspostavljeno. Iz ove kompanije poručuju da su spremni da razmotre mogućnosti za snabdevanje srpskog tržišta.
- Ova situacija još jednom pokazuje koliko je važno unaprediti povezanost naftovoda između tržišta u regionu kako bi se povećala sigurnost snabdevanja. Jadranski naftovod (JANAF) strateški je važan pravac za region, ali ne može biti jedino rešenje. Incidenti i poremećaji mogu da se dogode u svakom trenutku. Zato se zalažemo za proširenje mreže naftovoda uz podršku sredstava Evropske unije. Ponovno pokretanje naftovoda Odesa - Brodi i proširenje naftovoda TAL bili bi važni koraci, ali je neophodno povećati i broj naftovodnih veza u pravcu sever - jug širom regiona - poručuju iz MOL-a.
Biznis Kurir/Poslovni.hr