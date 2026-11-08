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Na deonici Sisak - Slavonski Brod u Hrvatskoj iz naftovoda je isteklo 500 kubnih metara nafte u okolinu, a dosad je prikupljeno oko 200, saopštila je kompanija Jadranski naftovod (JANAF), navodeći da nema opasnosti po stanovništvo.

Predstavnici kompanije naveli su da je pomenuta količina nafte iscurela od petka do sinoć, nakon što je naftovod oštećen tokom radova na revitalizaciji, prenosi Indeks. Kako se navodi, radove je izvodio spoljni izvođač.

Iako se ranije, prema nezvaničnim informacijama, pominjala mogućnost isticanja oko 50.000 litara nafte, iz JANAF-a su sada izneli procenu prema kojoj je u okolinu isteklo oko 500 kubnih metara, odnosno 500.000 litara nafte, a dosad je prikupljeno približno 200 kubnih metara.

Sanacija, pokrenuta nakon isticanja nafte, i dalje traje, a prema poslednjim informacijama trenutno se prikuplja istekla nafta.

- Svesni smo zabrinutosti lokalnog stanovništva zbog mirisa nafte. Ne postoje tehničke mere kojima bismo mogli da sprečimo širenje neugodnih mirisa sa zahvaćenog područja - rekli su u JANAF-u, dodajući da će o daljim nalazima i postupcima pravovremeno obavestiti javnost.

Prema rečima direktora Sektora za sigurnost i zaštitu kompanije JANAF Ivana Cvitanovića, incident se dogodio na 88. kilometru naftovoda Sisak - Slavonski Brod, u blizini sela Prvča.

Transport nafte odmah je obustavljen zatvaranjem blokadnih stanica Okučani i Lužani, a na teren je upućena potrebna mehanizacija za iskop, širenje radnog prostora, čišćenje i prikupljanje iscurele nafte. Utvrđeno je da je do oštećenja dela opreme na naftovodu došlo zbog kontakta s radnim aparatom. Odgovornost za incident utvrdiće se naknadno, dok je trenutni prioritet sanacija terena. Naftovod je trenutno zatvoren.

Prikupljanje preostale nafte nastaviće se sledećih nekoliko dana, a prikupljena nafta vratiće se u JANAF-ov sistem. Nakon toga sledi sanacija kontaminiranog područja, koja će uključivati zamenu kontaminiranog tla i vraćanje terena u prvobitno stanje.

Iz Janafa poručuju da očekuju da će sve biti rešeno za desetak dana.

Iz JANAF-a je prethodno jutros saopšteno da je tokom radova na revitalizaciji, zbog pada dela radnog sistema, u petak oštećen naftovod JANAF-a na deonici Sisak-Slavonski Brod, pri čemu je došlo do ograničenog isticanja nafte u kanal iskopan za potrebe radova, kao i da je isticanje nafte zaustavljeno, dok opasnosti po stanovništvo i pijaću vodu nema.