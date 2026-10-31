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Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) objavila je danas da je dobila novu licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK), koja joj omogućava nastavak saradnje sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 11. decembra.

- Novo produženje licence OFAK-a potvrđuje da JANAF posluje odgovorno, transparentno i u potpunosti u skladu sa međunarodnim sankcionim i regulatornim okvirom", navodi se u saopštenju koje je objavila Hina.

Iz kompanije poručuju da, kao operator strateške energetske infrastrukture, nastavljaju da obezbeđuju pouzdanu uslugu svojim partnerima i daju značajan doprinos bezbednosti i stabilnosti snabdevanja energentima u Hrvatskoj i Evropi.

Kompanija NIS objavila je sinoć da je dobila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD, kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 11. decembrom.

Do istog datuma i mađarska kompanija MOL dobila je dodatno odobrenje od SAD za nastavak pregovora o preuzimanju Naftne industrije Srbije.

Sve dozvole važile su do 30. oktobra

Američki OFAC je sankcije Naftnoj industriji Srbije uveo 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva u ovoj kompaniji.

MOL Grupa je 19. januara 2026. saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

Ova grupa je, kako je tada navedeno, pregovarala i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je 16. juna Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC.

Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gaspromnjefta za sticanje udela od 56,15 odsto u NIS-u još uvek se finalizuje, naveli su tada iz Ministarstva rudarstva i energetike.

Licenca NIS-u produžavana više od 20 puta

Operativna licenca za Naftnu industriju Srbije (NIS) izdata od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine u protekle oko dve godine produžavana je više od 20 puta.

U najvećem broju slučajeva licenca je obnavljana na period od 30 dana, a bilo je i produženja od 60 dana, kao što je bilo u aprilu ove godine, kada je licenca produžena do 16. juna.