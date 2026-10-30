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Licenca za rad Naftne industrije Srbije (NIS) ističe danas, a sve oči su uprte u Vašington i američku Kancelariju za kontrolu strane imovine OFAK. Prema oceni stručnjaka, verovatno će doći do novog produženja licence za rad srpskoj naftnoj kompaniji. Da li će NIS ponovo dobiti 30 dana ili više, to niko u ovom trenutku ne može da kaže.

Nova vlast, stari problemi

O sudbini NIS-a, ocenjuju stručnjaci, odlučuje se u Vašingtonu i Moskvi, a Srbija tu malo šta može da učini. Geopolitička situacija u svetu u ovom trenutku, približavanje Moskve i Vašingtona, posebno po pitanju energetike (dogovor Trampa i Putina o izvozu ruskog dizela u SAD), kao i delimično ublažavanje američkih sankcija Rusiji ide naruku Gaspromnjeftu, koji kupuje vreme, dok se neizvesnost oko NIS-a nastavlja.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

To praktično znači da novu vlast u Srbiji čekaju stari problemi. Pobeda Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji, kako ističe stručnjak za energetiku Miodrag Kapor, neće značajnije uticati na sudbinu srpske nafte kompanije.

- Prvo treba da sačekamo da se formira nova vlada, ali ja na osnovu njihovih ranijih izjava ne vidim prozor za neke promene po pitanju NIS-a, posebno imajući u vidu sadašnje odnose Vašingtona i Moskve. Očekujem nastavak statusa kvo i odlaganja sankcija sve dok u Beloj kući sedi Donald Tramp. Osim toga, koliko sam shvatio, nova vlast neće da antagonizuje svoje odnose s Kremljom - rekao je Kapor.

Nizak vodostaj Dunava Zbog zatvaranja Ormuskog moreuza i bombardovanja energetske infrastrukture na Bliskom istoku, cena nafte tipa brent ove nedelje dostigla je i 116 dolara, što je najviši nivo od početka rata u Iranu. Osim visokih cena dizela Srbija ima problem i sa još uvek izuzetno niskim vodostajem Dunava, što onemogućava redovan uvoz naftnih derivata plovnim putem. Derivati se uvoze železnicom i kamionima, ali to ne može da nadomesti količine koje su ranije dopremane Dunavom.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Odlazeća vlast insistirala je na punom kapacitetu rada srpske naftne kompanije. Tokom prethodne dve godine, od kada su zvanično uvedene američke sankcije zbog većinskog vlasničkog udela ruskog Gaspromnjefta u NIS-u, pojavljivali su se različiti scenariji po pitanju vlasništva srpske nafte kompanije.

Propušten trenutak

Jedna od mogućnosti koja se jedno vreme pominjala u javnosti bila je nacionalizacija NIS-a, od toga se odustalo. Na pitanje da li će nova vlada možda razmišljati u ovom pravcu kako bi se konačno rešio status jedine srpske naftne kompanije, ekonomista Mahmud Bušatlija ocenjuje da je još rano govoriti o tome.

- Treba sačekati formiranje nove vlade, pa tek onda videti šta su njihovi planovi. Mislim da smo propustili trenutak za otkup ruskih akcija u NIS-u. Za Srbiju je najbolje da ova kompanija ostane operativna, da radi punim kapacitetom bez obzira na to ko je vlasnik. U ovom trenutku možda je najbolje rešenje da Rusi i Amerikanci, koji su postali vrlo bliski po pitanju energetike, odrede neku međunarodnu kompaniju koja se bavi upravljanjem preduzećem kao što je NIS - poručio je Bušatlija.

Tapkanje u mestu Mađara i Rusa

Mađarski MOL objavio je 19. januara 2026. godine da je potpisivao okvirni sporazuma s ruskim Gaspromnjeftom o kupovini srpskog NIS-a. Međutim, više od devet meseci kasnije situacija sa srpskom naftnom kompanijom i dalje je neizvesna. Poslednjih nekoliko meseci pregovori su utihnuli, a MOL svakog meseca dobija produženje o nastavku pregovora s Rusima, ali bez konkretnih rezultata.