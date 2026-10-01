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Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) objavila je da je dobila novu licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK), koja joj omogućava nastavak saradnje sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 30. oktobra.

Iz JANAF-a navode da ažurno prate razvoj događaja i da su u stalnom kontaktu sa svim zainteresovanim stranama.

- Takođe, nastaviće se sa preduzimanjem svih raspoloživih aktivnosti prema nadležnim organima, kao i sa razradom poslovnih modela za obezbeđivanje stabilnog poslovanja Društva, kako bi se i u budućem periodu poslovanje održalo na nivou koji garantuje zadovoljstvo akcionara, poslovnih partnera i zaposlenih - piše na sajtu kompanije.

Američki OFAK produžio je juče licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra.

Do istog datuma, 30. oktobra, produžena je i licenca kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u kompaniji Naftnoj industriji Srbije.

Ranije izdate licence važile su do 30. septembra.

Biznis Kurir/RTS 

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