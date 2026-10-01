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Kada član porodice, prijatelj ili poznanik zatraži da mu budete žirant za kredit, potpisivanje ugovora može delovati kao obična formalnost. Međutim, jemstvo može da postane ozbiljna finansijska obaveza ako osoba koja je uzela kredit prestane da otplaćuje rate.

U slučajevima povećanog kreditnog rizika, banke mogu od klijenata da traže dodatno obezbeđenje kredita, između ostalog i jemca. Potpisom ugovora žirant ne potvrđuje samo da veruje dužniku, već pod određenim uslovima preuzima odgovornost za njegovu obavezu.

Zato je pre potpisivanja važno proveriti ne samo visinu mesečne rate već i ukupan iznos kredita, period otplate, vrstu jemstva i obim obaveze koju žirant preuzima.

Tuđi kredit može postati obaveza žiranta

Ako korisnik kredita prestane da izmiruje obaveze, banka može da aktivira sredstva obezbeđenja predviđena ugovorom. Kod solidarnog jemstva to može značiti da će žirant morati da nastavi da vraća dug.

Posebno je važno napraviti razliku između običnog jemca i jemca-platca. Kod običnog jemstva postoje uslovi pod kojima poverilac može da zahteva naplatu od jemca, dok je kod jemca-platca odgovornost neposrednija.

Zbog toga bi pre stavljanja potpisa trebalo pažljivo pročitati ugovor i utvrditi za šta se tačno garantuje, kao i da li odgovornost može da obuhvati samo glavnicu ili i kamate i određene troškove povezane sa naplatom.

Što je period otplate duži, veći je i rizik da se finansijska situacija dužnika tokom godina promeni. Osoba koja danas uredno plaća rate može kasnije da ostane bez posla ili prihoda i počne da kasni sa otplatom.

Žirant koji plati dug može da traži novac od dužnika

Ako jemac dođe u situaciju da otplaćuje dug umesto glavnog dužnika, izmirenjem obaveze stiče regresno pravo prema njemu.

To znači da, prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima, žirant koji je izmirio obaveze prema banci ima pravo da od glavnog dužnika potražuje iznos koji je umesto njega platio.

Kod stambenog kredita, jemac koji je izmirivao obaveze može imati i pravo povezano sa nepokretnošću u skladu sa iznosom koji je uplatio i ugovornim obavezama.

Međutim, postojanje prava da se novac potražuje ne znači automatski da će ga biti jednostavno i naplatiti. Ako je glavni dužnik prezadužen ili nema dovoljno prihoda i imovine, žirant može da se nađe u ozbiljnom finansijskom problemu.

Jemstvo može da utiče i na vaš budući kredit

Još jedna stvar koju bi trebalo uzeti u obzir jeste sopstvena kreditna sposobnost.

Podaci o datim jemstvima nalaze se u Kreditnom birou, a banka prilikom odlučivanja o novom kreditu procenjuje postojeće i potencijalne finansijske obaveze klijenta. To znači da činjenica da ste nekome žirant može biti relevantna kada jednog dana sami zatražite kredit.

Zato bi pre potpisivanja trebalo proveriti koliki je ukupan dug, koliko traje otplata, kolika je rata, kakvo se jemstvo potpisuje, šta se događa ako dužnik prestane da plaća i kada obaveza žiranta prestaje.

Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na ugovorne odredbe i ne pristajati na jemstvo samo zato što je u pitanju bliska osoba. Poverenje između prijatelja ili članova porodice ne menja finansijsku obavezu koja nastaje stavljanjem potpisa na ugovor.