- Radim još dva posla, vozim kamion i popravljam osnovne stvari oko kamiona. Ne samo da sam u paklu! Osoba kojoj sam bio žirant je u bekstvu. Nije u Srbiji. On je prevarant, nažalost, on je deo moje šire familije, kaže otac troje dece

Slušaj vest

Igor Jovanović, nastavnik Tehničke škole u Vranju još pre 20 godina pristao je da svom prijatelju bude žirant prilikom podizanja kredita, da bi danas, toliko godina kasnije i dalje isplaćivao njegov dug. Kako kaže ni sam ne zna koliko puta se zapitao "šta mu je to trebalo u životu"!

- Ni sam ne znam koliko puta sam se zapitao šta mi je to trebalo u životu! To je kredit iz 2004. godine, koji je na naplatu došao 2011. godine. Iznos je bio oko 4.500 evra, međutim od momenta kada sam ja počeo da otplaćujem taj kredit 2013. godine do avgusta 2024. godine, ja sam isplatio milion i 286.000 dinara! U dinar! Imam sve dokaze i što je najgore, ja ne vidim ni izlaz ni rešenje - kaže Igor.

Kako ističe Igor, otac troje dece i nastavnik u školi, banka je njegov dug prodala izvršitelju, da bi oni prodali agenciji, od koje ne može da se oslobodi!

- Kada sam sve to otplatio, onda sam ja na ime neke kamate plata mi je blokirana na milion i 380 dinara! To morate da pitate agenciju i mog izvršitelja iz Vranja. Meni su rekli da je to zakonski, jer mi je plata bila blokirana na de trećine, pa je tempo isplate bio mali, jer nisu mogli celu platu da mi blokiraju, em što i nije neka velika plata, em što imam decu, pa ne mogu ni celu da mi je blokiraju. Ritam otplate sporo je tekao, 11 celih godina sam to plaćao - kaže Igor.

Da bi preživeo, radi sada dva posla

- Radim još dva posla, vozim kamion i popravljam osnovne stvari oko kamiona. Ne samo da sam u paklu! Osoba kojoj sam bio žirant je u bekstvu. Nije u Srbiji. On je prevarant, nažalost, on je deo moje šire familije - kaže Igor.

Ističe da je sve advokate obišao, i da mu je jedini savet koji je dobio da se podigne novi kredit i da se tako otplati dug.

- Oni su moj dug kupili za ništa! Ja sam banci isplatio sve to, da bi banka moj dug prodala nekom izvršitelju, da bi on, kada je uzeo 100.000 ili 200.000 koliko mu je trebalo, prodao to nekoj agenciji, i onda mi se ona kao pijavica, kao bolest uhvatila pod svoje i oni su uzeli preko 6.000 evra i sada su mi nakalemili još milion i 300 hiljada dinara kamate. Advokat mi je rekao da mi je jedini način da za neko podigne kredit od 10.000 evra i da me oslobode. Jer ako mene ne oslobode, meni će opet da nakaleme kamatu! Da sam razmišljao, ne bih nikad ovo uradio. To će do penzije da me prati, ili ovo što mi je čovek rekao da neko podigne kredit za mene i da tako rešim problem - kaže Igor.

Nije malo građana koji imaju ovaj problem

Prema rečima advokatice Jelene Pavlović, nije malo građana koji imaju ovakve probleme.

- Dugovi stari preko 20 godina postaju ozbiljan problem za građane, posebno od kada je 2012. godine prestala ekspedicija iz sudova za većinu izvršnih predmeta. Situacija je dodatno pogoršana ukidanjem odredbe u Zakonu o obligacionim odnosima 1993. godine, koja je sprečavala dalji rast kamata nakon što dostignu glavni dug. Posledično, dugovi postaju gotovo nemogući za otplatu zbog kontinuiranog rasta kamata - kaže advokatica Pavlović.

Kako ističe, pravni mehanizmi poput zastarelosti sudskih odluka ostaju neiskorišćeni.

- Izvršni predmeti se često dodeljuju javnim izvršiteljima i završavaju na oglasnim tablama, čime dužnici gube pravo na pravni lek. Pravna struka, uključujući advokate, našla se u nezavidnoj poziciji jer više ne postoji mogućnost uložiti prigovor zbog zastarelosti kada odluka nije direktno uručena - kaže advokatica Pavlović.

Sve ovo ukazuje na neophodnost hitnih pravnih i institucionalnih reformi kako bi se građanima omogućilo pravedno rešavanje dugovanja i sprečilo dalje pogoršanje njihovog životnog standard, ističe ona.

- Pitanje izvršnih poverilaca, poput banaka ili agencija za otkup potraživanja, predstavlja veliki problem, posebno jer agencije za otkup potraživanja ne smeju da otkupljuju dugove fizičkih lica. U praksi, banke u Srbiji prodaju potraživanja fizičkih lica iako je to zabranjeno, često po veoma niskim cenama, a agencije zarađuju ogromne sume. Otkup dugova po niskim cenama i zatim zahtev za kompletnim iznosom dugovanja s kamatama je skandal - kaže advokatica.

Predlaže se da se građanima čiji su dugovi prodati omogući da otkupe svoja potraživanja pod istim uslovima kao agencije, što bi bilo pravedno i moralno.

- Mnogi građani nisu svesni svojih prava niti mogućnosti žalbe u slučajevima dodeljenih starih dugova javnim izvršiteljima, posebno nakon izmene zakona o izvršenju 2020. godine. Problemi se gomilaju jer su predmeti koji su bili u sudovima preko 15 godina, sada još dodatno zadržani kod izvršitelja. Takvi slučajevi često dovode do ozbiljnih situacija, poput zabrane prodaje nepokretnosti preko noći, što može izazvati ozbiljan stres kod dužnika - kaže advokatica Pavlović.

Građani su često nemoćni zbog visokih kamata koje godinama rastu.

- Neophodno je da se građani organizuju, pišu žalbe i podižu svest javnosti kako bi se ova praksa obustavila, jer trenutni sistem nije pravedan i mnogi građani ne duguju zapravo iznose koji im se naplaćuju - kaže advokatica Pavlović.