Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

U odnosu na prethodnu godinu, BDP je nominalno veći za 8,1 odsto. Bruto domaći proizvod (BDP) u 2025. godini iznosio je u tekućim cenama 10.558.438 miliona dinara.

Posmatrano po delatnostima, u 2025. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su: sektor prerađivačke industrije, 12,2 odsto, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 9,9 odsto, i sektor informisanja i komunikacija, 8,8 odsto.

Posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 60,4 odsto, izdataka za individualnu potrošnju sektora države 10,1 odsto, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 8,3 odsto, bruto investicija u osnovna sredstva 22,8 odsto, izvoza dobara i usluga 53,6 odsto i uvoza dobara i usluga 57,8 odsto.

Posmatrano po delatnostima, u 2025. godini ostvaren je značajan realni rast bruto dodate vrednosti (BDV) u sektoru informisanja i komunikacija, 5,8 odsto, sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, 6,7 odsto, i sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, 4,2 odsto.

Značajan realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru građevinarstva, 6,3 odsto. Realni rast zabeležen je kod svih agregata upotrebe BDP-a: izdaci za individualnu potrošnju sektora domaćinstava, 3,3 odsto, izdaci za individualnu potrošnju sektora države, 4,2 odsto, izdaci za kolektivnu potrošnju sektora države, 3,8 odsto, izdaci za individualnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 1,2 odsto, bruto investicije u osnovna sredstva, 1,7 odsto, izvoz dobara i usluga, 5,7 odsto, i uvoz dobara i usluga, 7,8 odsto.

Republički zavod za statistiku objavljuje prethodne rezultate godišnjeg obračuna BDP-a za 2025. godinu, kao i revidirane prethodne podatke za 2024. godinu i konačne podatke za 2023. godinu, zasnovane na rezultatima tabela ponude i upotrebe.