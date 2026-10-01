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Krajem 19. veka žvakaća guma delila se kao poklon uz prašak za pecivo. Nekoliko decenija kasnije našla se u obrocima vojnika, 1965. godine poletela je u svemir, a vremenom je pronašla svoje mesto i na filmskom platnu. Danas je žvaćemo na putu do posla ili škole, tokom učenja, vožnje ili kratke pauze, a deo je i suvih obroka astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Proizvodnja se danas meri milijardama komada godišnje. Samo je fabrika kompanije Mars u Poznanju, najveća fabrika žvakaćih guma u Evropi i druga najveća u svetu, tokom 2025. godine proizvela čak 33 milijarde komada, dok proizvodi sa ove lokacije stižu na više od 40 tržišta širom sveta.

Povodom Dana žvakaćih guma, kompanija Mars podseća da kontinirano ulaže u nove tehnologije i održivu proizvodnju. Tokom prethodnih pet godina u modernizaciju fabrike u Poznanju, uloženo je oko 120 miliona dolara, sa posebnim fokusom na automatizaciju i unapređenje proizvodnih procesa. Fabrika koristi električnu energiju iz obnovljivih izvora, a Mars planira dodatna ulaganja od oko 26 miliona dolara u novo autonomno skladište, nastavak dekarbonizacije i modernizaciju linija za pakovanje, uključujući rešenja koja omogućavaju potpunu reciklažu ambalaže.

žvakaća guma Foto: Mars

Poznanj je bio prva lokacija kompanije Mars koja je uvela autonomno vođena vozila. Danas roboti i autonomni transportni sistemi podržavaju proizvodne timove i svakodnevno prelaze desetine kilometara kroz fabriku. Istovremeno, tim od 27 „senzornih“ stručnjaka svakodnevno proverava kvalitet ukusa žvakaćih guma.

Od skromnih početaka do savremenih proizvodnih linija, žvakaća guma prešla je dug put. Danas kompanija Mars njen dalji razvoj povezuje sa kvalitetom, novim tehnologijama i održivijom proizvodnjom, dok brendovi Orbit® i Airwaves® ostaju deo svakodnevnih navika ljudi širom sveta.

Kako je sve počelo?

Mnogo pre savremenih proizvodnih linija, ljudi su žvakali brezovu smolu kako bi osvežili dah. Žvakaća guma nalik današnjoj počela je da se razvija krajem 19. veka, a važan trenutak u njenoj istoriji dogodio se 1892. godine. Tada je jedna od ključnih figura u razvoju moderne industrije žvakaćih guma, američki industrijalac William Wrigley Jr. počeo da je nudi kupcima uz prašak za pecivo, ali oni su ubrzo pokazali veće interesovanje za poklon nego za sam proizvod. Upravo zato, Wrigley je poslovanje usmerio ka proizvodnji žvakaćih guma. U decenijama koje su usledile, pronalazila je mesto u različitim sferama. Tokom Drugog svetskog rata, zbog ograničene dostupnosti sirovina, Wrigley je proizvodnju usmerio ka potrebama vojnika, koji su u svojim obrocima dobijali po dve žvakaće gume. Praktične za nošenje i upotrebu u terenskim uslovima, pomagale su im u održavanju oralne higijene.

Žvakaća guma i pop kultura

Istovremeno je postajala i deo popularne kulture – u pesmama, filmskim scenama i fotografijama poznatih ličnosti. Ella Fitzgerald je još 1939. godine izvela pesmu „Chew Chew Chew“, a tokom narednih decenija žvakaća guma povezivala se sa ikonama poput Jamesa Deana, Johna Lennona i Andyja Warhola. Pojavljivala se i u filmovima „Clueless“ i „Grease“, dok je mnogo kasnije bila deo modnih editorijala sa zvezdama poput Billie Eilish i Harryja Stylesa. Njena priča otišla je korak dalje 1965. godine, kada su američki astronauti poneli žvakaću gumu na misiju Gemini 4. Danas je deo suvih obroka na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

To je posebno značajno, jer je istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisu Frontiers in Physiology pokazalo da mikrogravitacija može da smanji lučenje pljuvačke, dok žvakanje podstiče njeno stvaranje i može da doprinese očuvanju oralnog zdravlja.

žvakaća guma Foto: Mars

Priča o žvakaćoj gumi danas se ne završava njenom dugom istorijom. Iza proizvoda koji je prošao put od vojničkih obroka i filmskog platna do svemirskih misija, stoje višesatni proizvodni procesi, automatizacija i kontinuirana ulaganja u kvalitet i održiviju proizvodnju. U tom spoju istorije i savremene proizvodnje, žvakaća guma ostaje jednostavan proizvod iza kog stoje složeni procesi, stručnost i tehnologija koja se neprestano razvija.

Od svojih početaka, do momenata svežine, pa sve do danas, žvakaća guma je prešla dug put i sada ima važnu ulogu u podizanju svesti o sitnim, ali preplavljujućim izvorima svakodnevnog stresa sa kojima se suočavaju generacije Z i Y, skrećući pažnju na jednostavne i efikasne načine za njihovo prevazilaženje.