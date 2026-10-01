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Pitanje da li se vreme provedeno na služenju vojnog roka računa u radni staž česta je nedoumica građana, što potvrđuje i upit koji je redakciji Glasa osiguranika, kojeg izdaje PIO fond postavio Lj. Š. iz Užica.

Kako je navedeno u odgovoru, prema zvaničnom objašnjenju koje se temelji na važećim zakonskim propisima, vreme provedeno na odsluženju redovnog vojnog rokane može se priznati u staž osiguranja. To u praksi znači da se meseci provedeni u vojsci ne sabiraju sa godinama radnog staža i ne uzimaju se u obzir prilikom ostvarivanja prava na penziju.

Pored toga, važno je istaći da zakon ne predviđa ni alternativne načine za rešavanje ovog statusa. Osiguranici ne mogu izvršiti retroaktivnu uplatu doprinosa kako bi taj period naknadno regulisali i priznali kao svoj staž osiguranja. Vreme provedeno na služenju vojnog roka ostaje izuzeto iz obračuna za penzijsko osiguranje, bez mogućnosti da se taj status promeni naknadnim uplatama.