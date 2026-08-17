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Pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba koja je bilo obavezno osigurana za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci, navodi se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Nezaposleni, kako navode na sajtu NSZ, ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu prestranka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca, a u skladu sa propisima o radu, i to:

ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, u skladu sa zakonom, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu - u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu

ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu i nakon prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada, kao i nakon prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom.

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Pravo imaju i oni koji su ostali bez posla po osnovu prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva, otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, premeštaja bračnog druga ili prestanka radnog odnosa u inostranstvu.

Trajanje prava na novčanu naknadu

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina;

6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina;

9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina;

12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina.

Godinom staža osiguranja, smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje pojedinačnim aktom organizacije nadležne za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uz saglasnost stranke, filijala Nacionalne službe će se obratiti nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa zahtevom za dostavu podatka da li će podnosilac zahteva u naredne dve godine, računajući od dana prestanka radnog odnosa, ispuniti uslove za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu ili starosnu penziju, odnosno koliko to lice ima staža osiguranja od uticaja na ostvarivanje prava na penziju.

Više informacija o tome ko može ostavriti pravo na novčanu naknadu sa biroa, kako se utvrđuje iznos, kao i rokovi za podnošenje zahteva mogu se pornaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.