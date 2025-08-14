- U prvih šest meseci 2025. godine izvoz IKT usluga dostigao je 2,217 milijardi evra, što je za 14% više u poređenju sa istim periodom 2024. godine. Samo u junu ove godine izvoz IKT sektora iznosio je 381 milion evra što predstavlja rast od 17% u odnosu na isti period prethodne godine kada je izvoz iznosio 327 miliona evra. Ovi podaci jasno potvrđuju da Srbija nastavlja da jača svoju poziciju kao jedan od vodećih regionalnih centara u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija - izjavio je Jovanović.