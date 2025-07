Povezati domaću pamet sa globalnim tržištem bio je najvažniji zadatak srpskog IKT sektora. Od tima u garaži do kompanija koje sarađuju sa najvećim svetskim IT igračima – realnost je mnogih timova iz Srbije.

- Prošle godine smo dosegli 4,1 milijardu. Ove godine prognoze su, ja bih rekao, 4,5 do 5 milijardi evra. I sve ono što je Vlada radila prethodnih desetak godina ulažući na razne načine u razvoj IT sektora sada vidimo te rezultate, koliko je otporan sektor i kolika je njegova perspektiva. Srbija je bila i ostala zemlja poljoprivrede, ali je sve više i zemlja inovacija - kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-Upravu.