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Jorgovanka Tabaković je na predstavljanju izveštaja o inflaciji navela da su izostali značajniji šokovi na cene usled energetske krize i da je inflacija u julu pala na 1,9 odsto, najavećim delom zbog pada cena voća i povrća.

Ona je istakla da je zbog rasta privredne aktivnosti u drugom kvratalu ove godine NBS korigovala naviše projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP).

- Nova projekcija je da će ovogodišnji rast BDP-a biti 3,2 odsto - kazala je Tabaković.

NBS je u majskom izveštaju o inflaciji prognozila da će rast BDP-a u 2026. godini umesto planiranih 3,5 odsto biti tri odsto.

Guvernerka je prokomentarisala i najavu isplate novčane jednokratne pomoći punoletnim državljanima Srbije i penzionerima, odnosno, kako će to uticati na inflaciju.

- Jednokratna davanja penzionerima i punoletnim građanima neće uticati na inflaciju zato što je u pitanju jednokratna pomoć. Juče je NBS prebacila 33 milijarde dinara dobiti u budžet Republike Srbije - istakla je Tabaković.