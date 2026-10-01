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Konferencija "Ključni trendovi 2026“, posvećena povezivanju finansijskog i realnog sektora, novim izvorima finansiranja privrede i lakšem pristupu kapitalu, održan je na Zlatiboru.

Na skupu, koji su organizovali Privredna komora Srbije (PKS), Udruženje banaka Srbije (UBS) i Udruženje osiguravača Srbije razgovaralo se o alternativnim izvorima finansiranja, savremenom pristupu korisnicima finansijskih usluga, razvoju ljudskog kapitala, kao i unapređenju finansiranja poljoprivrede.

Cilj konferencije je da kroz dijalog predstavnika privrede, finansijskog sektora i nadzornih institucija doprinese stvaranju boljih uslova za poslovanje i dalji razvoj srpske privrede.

Posebna pažnja posvećena je finansiranju ulaganja u tehnologiju, digitalizaciju i energetsku efikasnost, kao i podršci domaćim kompanijama koje žele da se šire na regionalna tržišta.

Problematični krediti na rekordno niskom nivou

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ocenila je na otvaranju konferencije da je bankarski sektor Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko pozicioniran, što potvrđuju i pokazatelji poslovanja.

"Imovina bankarskog sektora na kraju jula 2026. godine iznosila je 7.353 milijarde dinara, kvalitet imovine se poboljšava, udeo problematičnih kredita na istorijski najnižem nivou, od 1,98 posto, dok je kod stambenih kredita taj pokazatelj ispod jedan posto. Pokazatelj adekvatnosti kapitala na kraju juna 2026. godine, od više od 20 posto, govori da bankarski sektor ima kapitalni prostor za apsorpciju gubitaka“, rekla je Tabaković.

Ona je dodala da tržište osiguranja već 14 godina beleži stabilan rast.

"U prilog tome govore pokazatelji koji su udvostručeni“, rekla je Tabaković.

Više prostora za inovativne kompanije

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež istakao je da je za novu fazu rasta srpske privrede potrebno dodatno povezivanje realnog i finansijskog sektora, posebno kada je reč o finansiranju ulaganja u tehnologiju, digitalizaciju i energetsku efikasnost.

"Kompanijama su potrebni predvidivi i transparentni uslovi, brže donošenje odluka i finansijski instrumenti prilagođeni njihovim stvarnim potrebama. Posebno moramo otvoriti više prostora za finansiranje inovativnih i brzorastućih kompanija i olakšati im pristup kapitalu kako bi mogle da ubrzaju digitalnu transformaciju i dodatno povećaju konkurentnost na međunarodnom tržištu“, rekao je Čadež.