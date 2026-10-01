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U tom kontekstu, na "A1 Group ICT Samitu 2026" u Beču okupili su se poslovni lideri, tehnološki stručnjaci, korisnici i strateški partneri kako bi razgovarali o tome kako IKT, Cloud i veštačka inteligencija preoblikuju poslovanje i stvaraju nove prilike za rast.

IKT je postao sve važnije područje rasta za A1 Grupu, čiji su bruto IKT prihodi porasli sa 285 miliona evra u 2021. godini na 573 miliona evra u 2025. godini, što predstavlja složenu godišnju stopu rasta od 19 odsto. Samo u 2025. godini, bruto prihodi u IKT sektoru porasli su za 20 odsto na godišnjem nivou.

Prema rečima Alehandra Platera, izvršnog direktora A1 Grupe, IKT je strateški prioritet, a ambicija kompanije je da kombinuje svoje sposobnosti, lokalnu prisutnost i snažna tehnološka partnerstva kako bi pomogla korisnicima u ovoj transformaciji.

Kada je reč o primeni ovih tehnologija, A1 Grupa se fokusira na prelazak veštačke inteligencije iz faze eksperimentisanja u skalabilne, stvarne poslovne primene, uključujući korisničke operacije, automatizaciju mreže, razvoj softvera i nove proizvode.

A1 ICT Summit Foto: A1 Telekom Austria/APA-Fotoservice/Richard Tanzer

Aleksandar Kuhar, tehnički direktor A1 Grupe, ističe da AI postaje osnovni tehnološki sloj za preduzeća i da više nije izazov samo identifikovati slučajeve upotrebe, već ih bezbedno skalirati i integrisati u poslovanje. Pored toga, kroz Exoscale, deo kompanije A1 Digital, A1 jača evropske Cloud i AI kapacitete, pomažući korisnicima u upravljanju hibridnim i multicloud okruženjima i razvijajući sposobnosti suverene veštačke inteligencije ("Sovereign AI").

Strateško partnerstvo

Kako bi dodatno ubrzala primenu veštačke inteligencije u preduzećima i ostvarila ove ciljeve, A1 Grupa je udružila snage i sklopila partnerstvo sa kompanijom Wonderful. Kroz ovo partnerstvo, A1 Grupa će svojim poslovnim korisnicima ponuditi operativni sistem za veštačku inteligenciju (AI OS) kompanije Wonderful, omogućavajući preduzećima da prevaziđu izolovane AI aplikacije i dublje ih integrišu u svakodnevno poslovanje. A1 Grupa će takođe primeniti Wonderful platformu unutar sopstvenih operacija, donoseći iskustvo iz prve ruke u projekte svojih korisnika.

Izvršni direktor Alehandro Plater je izjavio da veštačka inteligencija ulazi u novu fazu i da za kompanije ključno pitanje više nije da li koriste AI, već kako ga pretvaraju u stvarnu poslovnu vrednost na velikoj skali. Bar Vinkler (Bar Winkler), suosnivač i izvršni direktor kompanije Wonderful, poželeo je dobrodošlicu A1 Grupi kao klijentu i partneru, ističući da A1 pokazuje liderstvo neophodno za unapređenje primene veštačke inteligencije u preduzećima i postavlja tempo za region i industriju.

Operativni sistem kompanije Wonderful pruža zajedničku platformu za orkestraciju AI agenata, radnih tokova i aplikacija širom organizacije. Tehnički direktor A1 Grupe, Aleksandar Kuhar, naglasio je da se prava vrednost veštačke inteligencije pokazuje tek kada ona postane deo svakodnevnih poslovnih procesa, za šta su, pored moćne tehnologije, potrebni stručni timovi koji mogu da prevedu poslovne zahteve u funkcionalna AI rešenja. Zajedno, A1 Grupa i Wonderful pokrivaju ceo put od prvog poslovnog slučaja do produktivnih operacija, integrišući AI u postojeće sisteme i skalirajući uspešne aplikacije širom organizacije.