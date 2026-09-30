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Nacionalni i regionalni inovacioni centar za sajber bezbednost i primenu veštačke inteligencije HUB201 nedavno je zvanično predstavio Cybersecurity Alliance, platformu koja okuplja kompanije, institucije, stručnjake, startape i akademsku zajednicu sa ciljem jačanja saradnje i razvoja zajedničkog odgovora na sve kompleksnije izazove u oblasti sajber bezbednosti.

Alijansa je predstavljena na prvom Founding Members Dinner-u održanom 17. septembra 2026. godine u Beogradu. Ovaj događaj okupio je ključne predstavnike domaćeg i međunarodnog sajber ekosistema, kojima su predstavljeni vizija i plan rada platforme, kroz koju će se u narednom periodu odvijati razmena znanja i iskustava, uz zajedničko otvaranje tema važnih za budućnost sajber bezbednosti.

Daniel Martin: Sajber napadi ne čekaju

Poseban pečat početku rada Alijanse dao je Daniel Martin, izvršni direktor (CEO) organizacije Cyber7, izraelskog nacionalnog sajber distrikta. Martin, koji godinama radi na razvoju snažnog izraelskog sajber ekosistema kroz povezivanje industrije, institucija i akademske zajednice, podelio je svoja iskustva i zapažanja o trenutnoj situaciji, ali i izazovima koji tek predstoje.

Foto: hub201

U razgovoru za Biznis Kurir, Martin je istakao da sajber napadi odavno nisu problem koji pogađa samo velike tehnološke kompanije. On je upozorio da su sve organizacije, uključujući mala i srednja preduzeća, na udaru.

- Mogu vam reći da je sajber bezbednost kao ispit na kojem nikada nećete dobiti 100 odsto - objašnjava Martin i dodaje:

- Uvek morate da budete spremni. Nije važno koliko mislite da ste se pripremili. Nikad nije dovoljno. Tehnologija uvek napreduje, a vi morate biti spremni i ulagati.

Ključna poruka izraelskog stručnjaka je da se ne sme čekati da se napad dogodi, već se u prevenciju mora ulagati unapred. Upravo zato pozdravlja formiranje Cybersecurity Alliance, naglašavajući da je saradnja javnog i privatnog sektora presudna za rešavanje sajber problema na nacionalnom nivou.

- Sajber bezbednost je, kao i u životu, slagalica koju nijedan akter ne može da reši sam. Akademska zajednica, država i industrija moraju da nauče da rade zajedno kako bi jačale otpornost, podsticale inovacije i unapređivale sajber bezbednost u celini - ističe Martin i dodaje da je takav pristup u Izraelu doneo izuzetne rezultate u proteklih deset godina.

- Verujem da je Srbija sada u pravom trenutku da primeni sličan model i dodatno ojača svoj sajber ekosistem - naglašava on.

Kada je reč o najskupljim greškama koje kompanije danas prave u vezi sa sajber bezbednošću, Martin savetuje temeljan pristup analizi poslovnih procesa:

- Mislim da moraju savršeno da mapiraju svoje poslovne procese, kako bi sajber kompanije mogle da razumeju šta tačno moraju da zaštite i gde se nalazi onaj kritični proces koji je od ključnog značaja za njihovu organizaciju.

Foto: Shutterstock

Na pitanje o razvoju veštačke inteligencije (AI) i njenom uticaju na bezbednost, izraelski stručnjak daje dvostruku prognozu. Iako priznaje da će AI pomoći kompanijama, u isto vreme upozorava da će "život učiniti mnogo težim kada je u pitanju bezbednost."

Govoreći o investicijama u sajber zaštitu u Srbiji i regionu Balkana, Martin je izneo jasan stav. Na pitanje da li kompanije u našem regionu ulažu dovoljno u sajber bezbednost u poređenju sa ostatkom sveta, odgovorio je:

- Nažalost, iz onoga što sam razumeo, ne ulaže se dovoljno - objašnjava on i nudi moguće razloge za takvo stanje.

- Mislim da je možda jedan od razloga to što se sajber napadi ne dešavaju prečesto kao u drugim zemljama. Ali, ponavljam, ne čekajte. Doći će. Tehnologija ne čeka. Trči tako brzo, mnogo brže od nas. Ali moramo biti pametniji i dati sve od sebe - zaključio je Martin.

Značaj Alijanse prepoznat je od samog početka

Njenih prvih trideset članica uključuje predstavnike javnog sektora, tehnološke industrije, telekomunikacija, finansija i inovacionog ekosistema, među kojima su ASEE, Yettel Bank, Ingram Micro, PULSEC, Kaspersky, Ivanti, Naučno-tehnološki park Niš, MIND Group, Palo Alto Networks, Cisco, Microsoft, Ananas, Group-IB Europe, Telekom Srbija i brojni drugi lideri.

- Sajber bezbednost više nije samo tehničko pitanje. Danas je to pitanje poverenja, kontinuiteta poslovanja, regulatorne spremnosti i ukupne digitalne otpornosti. U HUB201 naš cilj je da pomognemo organizacijama da ojačaju kapacitete za pravovremeno prepoznavanje sajber rizika, otpornost na njih i efikasan odgovor na incidente - istakao je tom prilikom Vladimir Radovanović, generalni direktor HUB201.

Kroz Cybersecurity Alliance, prema njegovim rečima, gradi se platforma koja povezuje ekspertizu i praktično iskustvo industrije, kako bi se kompanijama i institucijama u Srbiji i širem regionu pomoglo u razvijanju snažnijih kapaciteta, unapređenju spremnosti i doprinosu otpornijem digitalnom ekosistemu.

Značaj platforme naglasio je i direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović.

- Sajber bezbednost danas više nije izazov sa kojim se može uspešno suočavati pojedinačno. Savremene pretnje zahtevaju kontinuiranu saradnju države, industrije, akademske zajednice i stručnjaka. Naš cilj je da kroz ovakve inicijative povežemo znanje, iskustvo i inovacije i pretvorimo ih u konkretna rešenja koja će doprineti snažnijem i otpornijem digitalnom okruženju - izjavio je Jovanović.

Ambicija je da do 2028. godine, Cybersecurity Alliance postane regionalno prepoznata platforma Zapadnog Balkana za digitalnu otpornost, a pokretanje inicijative predstavlja ključan korak u daljem razvoju Cyber District ekosistema u Srbiji.