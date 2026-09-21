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Deseto, jubilarno izdanje Foruma naprednih tehnologija, pod sloganom "TechIntelligence: Transforming Industry for the Intelligent Age", okupilo je u Naučno-tehnološkom parku Niš lidere industrije, donosioce odluka, tehnološke kompanije, istraživače i međunarodne eksperte sa ciljem oblikovanja budućnosti u eri veštačke inteligencije i digitalizacije. Koncept TechIntelligence predstavlja spoj tehnologije i strateškog promišljanja, odnosno sposobnost organizacija da prepoznaju promene, primene inovacije i pretvore ih u održiv rast, konkurentnost i dugoročnu otpornost.

Kroz dvodnevne strateške razgovore, primere iz prakse, B2B susrete i demonstracije novih tehnologija, Forum je ponudio odgovore na pitanja o uspešnom sprovođenju digitalne transformacije i kompetencijama neophodnim za liderstvo u vremenu ubrzanih promena.

1/13 Vidi galeriju Održan najveći tehnološki skup na jugu Srbije: 10. Forum naprednih tehnologija okupio stručnjake iz celog sveta, Niš postao apsolutni inovacioni lider Foto: ARR

Vizija koja je transformisala jug Srbije

Na svečanom otvaranju, prisutnima se obratio Prof. dr Milan Ranđelović, direktor Naučno-tehnološkog parka Niš, podsetivši na same početke ove inicijative:

- Pre deset godina se jedna grupa entuzijasta iz Niša, koji su u tom trenutku vodili institucije bitne za razvoj inovacionog ekosistema, okupila jer je prepoznala problem da je struktura privrede Niša i ovog dela Srbije bila loša, da su sa jedne strane bili veliki potencijali, a sa druge njihova realizacija nije bila na odgovarajućem nivou. Krenuli smo sa idejama i vizijama. Jedna od njih je bio Naučno-tehnološki park, i da nije bilo te grupe ljudi i tada i svih ovih deset godina, mi danas ne bismo bili ovde u ovim kapacitetima.

Ranđelović je istakao evoluciju samog događaja:

- Krenuli smo prvo da se okupljamo na lokalu, pa smo pokušali da forum učinimo jednom nacionalnom tehnološkom i poslovnom konferencijom, da bi poslednjih nekoliko godina ona postala mesto koje okuplja inovacionu zajednicu iz čitavog regiona jugoistočne Srbije sa učešćem vrlo značajnih panelista i govornika iz čitavog sveta. Forum je mesto na kome se skupljaju ljudi i ideje, govori o problemima, ali na jedan konstruktivan način sa predlogom rešenja.

Foto: ARR

Direktor Regionalne privredne komore Niš Bratislav Ćirković naglasio je širi infrastrukturni i ekonomski značaj ovog projekta:

- Naučno-tehnološki park je jedan od najznačajnijih državnih projekata koji uspešno biva na ovim prostorima, i ne samo za grad Niš, već i za čitav region. Od Sofije do Skoplja to je jedna od najbitnijih organizacija za univerzitetsku zajednicu i za privredu grada Niša.

Izvršna direktorka NALED-a, Violeta Jovanović, istakla je da je danas gotovo nemoguće diskutovati o konkurentnosti i razvoju Srbije bez stavljanja tehnologije, inovacija i znanja u centar pažnje.

- Ovakvi događaji spajaju nauku i privredu, inovatore i investitore, kompanije i institucije. Kroz projekat StarTech, koji sprovodimo uz podršku kompanije Philip Morris, tokom proteklih pet godina podržali smo čak 106 inovativnih projekata domaćih kompanija, od opipljivih proizvoda i naprednog softvera do rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji. Danas su njihova rešenja prisutna u više od trideset zemalja. Zato verujem da će današnji Forum biti više od puke razmene ideja i očekujem da generiše nova partnerstva i projekte koji će se širiti dugo nakon što se Forum završi.

Jubilarni deseti Forum zvanično je otvorio gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik je izrazio veliki ponos razvojem inovacionog ekosistema.

- Ovo je preraslo granice naše lepe Srbije i postalo jedna internacionalna stvar. To da imamo preko dvadeset zemalja iz kojih dolaze kompanije učesnice, preko 180 učesnika i više od 1.200 ljudi koji su uključeni u sve ovo, govori da danas Forum diše sasvim drugim plućima nego u samom početku.

Nakon zvaničnih obraćanja i otvaranja, program je nastavljen prvim, uvodnim predavanjem pod nazivom "Europe Intelligence Decade: Competitiveness in the Age of AI", uvodeći učesnike direktno u jednu od najvažnijih tema, pozicioniranje Evrope i njenu buduću konkurentnost u vremenu ubrzanog razvoja veštačke inteligencije.

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Niš na inovacionoj mapi sveta

Kroz deset godina kontinuiranog razvoja, Forum naprednih tehnologija postao je jedan od najznačajnijih događaja po kojima je Niš prepoznat na mapi inovacionog i tehnološkog razvoja jugoistočne Evrope. O međunarodnom značaju svedoči prisustvo gostiju i partnera iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Italije, Kanade, Izraela, Turske, Bugarske, Severne Makedonije, Grčke, Češke i Crne Gore.

U organizaciji foruma učestvovali su Naučno-tehnološki park Niš, Privredna komora Srbije - RPK Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga, Savez ekonomista Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, NiCAT klaster, NALED, kao i Ekonomski, Elektronski i Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu. Realizaciju su finansijski podržali Grad Niš, projekat "Serbian European Digital Innovation Hub on AI (S4AI_HUB)" sufinansiran od strane Evropske komisije (DG Connect) kroz program Digitalna Evropa, i Telekom Srbija.