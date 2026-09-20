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Faza 1 Severne obilaznice oko Kragujevca, u dužini od 5 kilometara, od petlje Jovanovac do petlje Petrovac, danas, 20.09.2026.g. puštena je u saobraćaj.

U okviru Faze 1 izgrađene su 2 petlje – Jovanovac i Petrovac, 3 podvožnjaka – tunelske konstrukcije, 1 most, kao i 2 devijacije opštinskih puteva u naseljenim mestima Jovanovac i Petrovac.

Foto: Putevi Srbije

Radovi na preostalom delu trase, odnosno na Fazama 2 i 3, nastavljaju se intenzivnom dinamikom.

Puštanjem Faze 1 napravljen je značajan korak ka završetku Severne obilaznice, koja će doprineti bezbednijem i efikasnijem saobraćaju i rasterećenju gradskog područja.