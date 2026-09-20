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Venčanica je mnogim mladama jedan od najvažnijih detalja celog venčanja, a za onu iz snova neke su spremne da izdvoje i nekoliko hiljada evra. No, jedna nevesta je dokazala da ponekad nije potreban veliki budžet, već samo malo sreće.

Naime, ona je svoju venčanicu pronašla u humanitarnoj prodavnici i platila je samo dve funte, odnosno oko 2,33 evra.

Zatvaranje radnje

Britanka Džina Dods naišla je na haljinu nedugo nakon veridbe sa Džejkobom. Humanitarna prodavnica Hope House spremala se da zatvori radnju, pa se sve u njoj prodavalo za samo dve funte. Među stvarima na ofingerima ugledala je dugu venčanicu koja joj je odmah privukla pažnju.

A kada se vidi konačan rezultat, teško je poverovati da je ta venčanica koštala manje od jedne kafe. Džina je na svoj veliki dan nosila romantičan model bez bretela, sa pripijenim korsetskim gornjim delom koji lepo naglašava figuru i raskošnom suknjom koja se širi od struka.

Zanimljiv detalj je i blago asimetrično drapiranje u predelu bokova, koje haljini daje dodatni volumen i pomalo retro izgled. Džina ju je upotpunila dugim velom ukrašenim nežnim vezom i jednostavnim belim salonkama.

Izgledala je kao da je iz salona

Iako je pronađena među polovnom garderobom i plaćena svega nekoliko evra, nakon manjih prepravki venčanica je izgledala kao model za koji bi bez problema moglo da se pomisli da je stigao iz specijalizovanog salona venčanica.

U prodavnici nije bilo kabine za presvlačenje, ali je, s obzirom na cenu, odlučila da rizikuje. Kupila je venčanicu bez isprobavanja i nadala se najboljem. Kada ju je kod kuće konačno obukla, usledilo je veliko iznenađenje.

Haljina joj je gotovo savršeno pristajala

- U predelu grudi pristajala mi je savršeno, jedino je struk bio malo neobičan i bila je preduga - prisetila se Džina.

1/5 Vidi galeriju Kako je izgledala Đinana venčanica iz snova Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Tu je uskočila njena prijateljica koja se bavi izradom i prepravkom venčanica. Uz nekoliko manjih izmena uspela je da haljinu prilagodi Džini i od ulova vrednog svega nekoliko evra napravi njenu venčanicu iz snova.

"Nikada ne bih potrošila hiljade na haljinu“

- Uvek nastojimo da živimo održivo i da kupujemo polovnu garderobu i druge polovne stvari - objasnila je Džina.

Svoju ljubav prema kupovini polovne garderobe preneli su i na ostatak venčanja. Gosti su, naime, dobili prilično neobičan zahtev u vezi sa oblačenjem - trebalo je da dođu u odeći kupljenoj u humanitarnim prodavnicama.