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Kako se približava nova akademska godina, potražnja za studentskim smeštajem ponovo je pojačana, a roditelji i studenti uglavnom gledaju tri stvari: koliko košta kirija, koliko je stan udaljen od fakulteta i da li će do njega morati da se menja prevoz.

Aktuelni oglasi pokazuju da se cene veoma razlikuju od grada do grada, ali i da nekoliko ulica može napraviti veliku razliku u mesečnom budžetu.

Beograd je posebna priča

U Beogradu se studenti najčešće okreću delovima grada koji imaju dobru vezu sa fakultetima i studentskim menzama, a među posebno traženim lokacijama izdvajaju se Voždovac i Zvezdara. Na tržištu se, međutim, mogu naći i znatno jeftiniji stanovi na periferiji, pa aktuelni oglasi pokazuju da se garsonjere kreću od oko 180 evra, dok su stanovi bliže fakultetima često skuplji; na primer, garsonjere se u pojedinim delovima nude za 250 do 400 evra.

Velika razlika vidi se i kod većih stanova. Aktuelni oglasi pokazuju da dvosobni stanovi na udaljenijim lokacijama mogu da se nađu već od oko 180 do 300 evra, dok na Dorćolu, Vračaru i Novom Beogradu mogu da dostignu 600, 700, pa čak i 900 evra mesečno.

Zato studenti često prave računicu koja nema mnogo veze sa tim koliko je stan „lep“, već koliko njih može da ga deli: ista nekretnina potpuno drugačije izgleda kada jednu kiriju plaća jedan student ili kada je dele dva ili tri cimera.

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Novi Sad vuče studente ka kampusu

Novi Sad je zanimljiv zbog Univerzitetskog kampusa, pa su Liman i Grbavica među lokacijama koje studenti često gledaju upravo zbog blizine fakulteta. Presek aktuelnih oglasa sa kraja avgusta pokazao je da se na Limanu jednosobni stanovi u okviru budžeta do 300 evra nude za oko 250 do 300 evra,dok isti novac na Detelinari ili Telepu ponekad omogućava i veći stan. Drugim rečima, student bira između manje kvadrature na dobroj lokaciji i većeg prostora uz nešto duži put do fakulteta.

Prema aktuelnoj oglasnoj ponudi, dvosobni stanovi mogu da se pronađu od oko 350 evra mesečno, što znači oko 175 evra po osobi kada ga dele dvojica, dok se trosobni stanovi pojavljuju od približno 450 evra. Naravno, konačan trošak zavisi od režija, depozita i provizije, ali upravo deljenje stana često predstavlja način da studenti značajno spuste izdatak po osobi.

Niš je povoljniji, ali lokacija i dalje odlučuje

U Nišu se trenutno mogu naći studentski stanovi već od oko 200 do 300 evra mesečno, posebno u delovima grada koji su nešto udaljeniji od strogog centra, dok se na traženijim lokacijama i u bolje sređenim stanovima cena penje na 350, 400 evra i više. Aktuelni oglasi, recimo, pokazuju jednosoban stan od 46 kvadrata u Jagodin mali za 280 evra, dok se garsonjera od 28 kvadrata kod Čaira nudi za 260 evra.

Kod lokacija blizu fakulteta računica je nešto drugačija, pa stan od 50 kvadrata u blizini Medicinskog fakulteta trenutno ima cenu od 350 evra, dok se na Čairu za sređen stan od 50 kvadrata traži čak 480 evra mesečno.

Foto: Kurir M.M

U Kragujevcu studenti trenutno mogu da naiđu na garsonjere već od oko 250 evra, dok se jednosobni stanovi najčešće pojavljuju u rasponu od oko 200 do 380 evra, a bolje opremljeni i noviji stanovi mogu da dostignu 420 do 500 evra.

U Subotici je situacija nešto povoljnija, posebno za studente koji ne insistiraju na velikom stanu. U aktuelnim oglasima mogu se pronaći garsonjere za oko 150 do 180 evra, dok se jednosobni i dvosobni stanovi pojavljuju već oko 200 do 250 evra; jedan namešten jednosoban stan od 45 kvadrata u centru, u blizini Pedagoškog fakulteta, trenutno je oglašen za 200 evra.

Nije presudna samo kirija

Kada se bira studentski stan, roditelji često prvo pitaju samo jednu stvar: „Koliko je mesečno?“ Međutim, prava računica je malo šira, jer pored kirije dolaze režije, depozit, eventualna agencijska provizija, internet i prevoz, a razlika od samo 50 ili 100 evra mesečno za deset meseci studijske godine postaje ozbiljna suma.

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Najskuplja greška je pogrešna lokacija

Studentima se zato često više isplati da dobro pogledaju mapu grada nego da odmah jure najjeftiniji oglas. U Novom Sadu student koji ima nastavu u kampusu ima sasvim drugačiju računicu od studenta medicine, a isto važi i za Beograd, gde udaljenost od fakulteta može biti manje važna od direktne linije gradskog prevoza. Stan koji je nekoliko kilometara dalje može biti sasvim dobra opcija ako postoji direktna veza, dok bliska lokacija može postati naporna ako zahteva svakodnevno presedanje.

Kako se početak akademske godine približava, izbor se može brzo menjati jer se najpovoljniji oglasi povlače sa tržišta čim se pojave. Zato studenti koji tek kreću u potragu treba da gledaju nekoliko lokacija, uporede cenu sa kvadraturom i uračunaju sve dodatne troškove, a ne samo da se zalepe za jedan kraj grada.