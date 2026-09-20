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Ako ste tokom leta ikada pažljivije pogledali prozor aviona, verovatno ste primetili malu rupicu na njegovoj površini.

Na prvi pogled može delovati kao oštećenje ili nešto zbog čega bi trebalo obavestiti kabinsko osoblje, ali reč je o delu koji ima važnu funkciju.

Prozori putničkih aviona sastoje se od više slojeva, a između njih postoji prostor koji omogućava pravilno funkcionisanje celog sistema. Rupica se nalazi na unutrašnjem sloju prozora i služi za regulisanje pritiska između pojedinih slojeva, piše Kliks, prenosi B92.

To je posebno važno tokom leta jer se pritisak izvan aviona i u kabini značajno razlikuju. Kako se avion penje do velikih visina, spoljašnji pritisak vazduha opada, dok se u kabini održava pritisak koji omogućava putnicima i posadi da normalno dišu.

Zbog te razlike, prozori su tokom leta izloženi velikom pritisku. Njihova višeslojna konstrukcija pomaže u raspodeli opterećenja, dok rupica omogućava da se pritisak u prostoru između slojeva postepeno izjednačava.

Rupica ima još jednu funkciju. Prostor između slojeva prozora može sadržati vlagu, a promene temperature tokom leta mogu dovesti do kondenzacije. Otvor omogućava protok vazduha i pomaže u smanjenju mogućnosti da se prozor zamagli ili zaledi.

Važno je naglasiti da rupica nije znak da je prozor oštećen. Ona je deo njegovog dizajna i nalazi se na sloju koji je predviđen upravo za ovu funkciju.