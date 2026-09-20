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Istraživanje švedske Agencije za energetiku otkriva šta je najveći potrošač električne energije u domaćinstvu. Iako mnogi pretpostavljaju da su glavni "krivci“ frižider, veš-mašina ili mašina za sušenje veša, podaci pokazuju sasvim drugačiju sliku.

Kako piše švedski portal Dagens, indukciona ploča može da potroši do tri puta više struje godišnje nego frižider ili veš-mašina. Razlog je velika snaga uređaja, koja se obično kreće između 1.000 i 3.000 vati. Čak i svakodnevna upotreba u relativno kratkim intervalima može značajno da poveća ukupnu potrošnju električne energije.

Prema istraživanju, korišćenje indukcione ploče oko sat vremena dnevno može da dovede do godišnje potrošnje od približno 1.200 kWh. S obzirom na znatno više cene električne energije u odnosu na prethodne godine, takva potrošnja jasno se odražava na mesečne račune, prenosi Večernji list.

Foto: Kurir/S. Č.

Švedska Agencija za energetiku savetuje racionalno korišćenje ploče za kuvanje i, kada je moguće, izbor energetski efikasnijih rešenja. Na taj način mogu da se smanje i potrošnja električne energije i njen uticaj na životnu sredinu.

Iako se često misli da najveće račune stvaraju drugi kućni aparati, upravo indukciona ploča, koju mnogi svakodnevno koriste, pokazuje se kao jedan od najvećih potrošača struje u domaćinstvu.