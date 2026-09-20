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Kada temperature padnu i klima ponovo postane glavni izvor toplote, mnogi samo uzmu daljinski, pritisnu dugme za grejanje i očekuju da sve radi kao prošle zime.

Ipak, pre prvog ozbiljnog korišćenja trebalo bi proveriti filtere, jer naslage prašine mogu da uspore protok vazduha, opterete uređaj, smanje učinak grejanja i doprinesu neprijatnim mirisima.

Američko Ministarstvo energetike i program ENERGY STAR upozoravaju da prljavi filteri otežavaju rad sistema i mogu povećati potrošnju energije, dok proizvođači klima-uređaja navode da zaprljani filteri mogu dovesti do slabijeg grejanja i neprijatnog mirisa.

Prašina pravi problem mnogo pre nego što je primetimo

Filter klime ima jednostavan zadatak: da zadrži prašinu i druge čestice pre nego što vazduh prođe kroz uređaj, ali kada se na njemu nakupi mnogo prljavštine, vazduh teže prolazi kroz njega, pa sistem mora više da se trudi da bi postigao isti rezultat. Ministarstvo energetike SAD navodi da prljavi filteri smanjuju protok vazduha, zbog čega sistem radi duže kako bi zagrejao prostor, što može povećati troškove energije.

Zato problem nije samo u tome što će klima možda slabije da duva. Kada je protok vazduha smanjen, uređaj ne može da prenese toplotu u prostor onako efikasno kao kada je sistem čist, a pored toga što rad sa zaprljanim filterima može dovesti do nedovoljnog grejanja ili hlađenja, javlja se i slabije prečišćavanje vazduha i pojava neprijatnog mirisa.

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Račun za struju može da bude jedan od znakova

Nema jednog univerzalnog procenta za koliko će prljav filter povećati račun, jer to zavisi od modela uređaja, koliko je filter zaprljan, temperature, izolacije stana i načina korišćenja. Ipak, princip je vrlo jednostavan: kada je protok vazduha otežan, sistem mora duže i teže da radi kako bi postigao željenu temperaturu. ENERGY STAR zato savetuje redovnu proveru filtera, posebno tokom meseci intenzivnog korišćenja grejanja i hlađenja, kakvi su baš za nama.

Drugim rečima, nije poenta samo u tome da klima radi. Može ona da radi satima, ali ako je vazduh blokiran prašinom, deo energije odlazi na savladavanje tog problema umesto na što efikasnije zagrevanje prostorije. Čišćenje filtera je zato jedna od najjednostavnijih stvari koje vlasnik može da uradi kao deo redovnog održavanja uređaja.

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Ne mora odmah da se zove majstor

Čišćenje filtera na mnogim zidnim klimama nije komplikovan posao koji zahteva servisera. Kod uređaja sa perivim filterima oni se mogu izvaditi i očistiti prema uputstvu proizvođača, na primer, prašinu možete ukloniti usisivačem i oprati vodom određene tipove filtera, uz obavezno potpuno sušenje pre vraćanja. Međutim, treba se držati baš uputstva za svoj model, jer se način održavanja razlikuje od uređaja do uređaja.

Važna je i bezbednost: pre čišćenja treba isključiti uređaj i pratiti uputstvo proizvođača. Ako se pored prljavog filtera oseća jak neprijatan miris, čuje neobičan zvuk, klima slabo greje ili postoje problemi sa vodom i odvodom, tada čišćenje filtera možda neće biti dovoljno i ima smisla pozvati stručni servis.

Nije važan samo unutrašnji deo

Pre početka grejne sezone ne bi trebalo gledati samo filter ispod prednje plastike unutrašnje jedinice. Važno je da proverite i da li je spoljna jedinica slobodna od lišća, prašine i drugih prepreka koje mogu ometati protok vazduha.

Ovo je naročito korisno da proverite posle leta, kada su klima i njena spoljna jedinica mesecima radile u drugačijim uslovima, a zatim dođe period grejanja.

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Koliko često treba čistiti filter?

ENERGY STAR savetuje da se filter kod kućnih sistema proverava jednom mesečno, naročito tokom perioda intenzivnog korišćenja, a zatim očisti ili zameni ako je zaprljan.

Ako imate kućne ljubimce, mnogo prašine u stanu ili klimu koja radi praktično svakog dana, filter može da se zaprlja brže. Zato nije najbolje čekati određeni datum na kalendaru, već ga jednostavno povremeno otvoriti i pogledati. Ako je vidljivo prekriven slojem prašine, odgovor je prilično jasan.

Čist filter znači i prijatniji vazduh

Redovno čišćenje nema veze samo sa računom za struju. Kada je filter zaprljan, u uređaju se nakuplja više prašine, a proizvođači upozoravaju da se mogu pojaviti i neprijatni mirisi.

Zato je početak jeseni sasvim logičan trenutak za mali pregled klime. Ne treba čekati da se pojavi miris, da uređaj počne slabije da greje ili da primetite da mu treba mnogo više vremena da zagreje sobu. Nekoliko minuta provere može odmah pokazati da li je filter čist ili je posle nekoliko meseci rada i stajanja potrebno održavanje.