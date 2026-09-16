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Pripreme za grejnu sezonu u Subotici prati i rast cena ogreva. Najviše su poskupela drva, dok se cene uglja nisu značajnije menjale. Kakva je ponuda na stovarištima i šta utiče na cene.

Jesen je vreme kada građani počinju da obezbeđuju ogrev za predstojeću zimu. Na subotičkim stovarištima drva su ove godine skuplja, a prodavci kao razloge navode više troškove poslovanja i promene na tržištu.

- Svake jeseni cene odlete u nebo i onda mi imamo problem. Mi, kao trgovci, pošto smo mi direktno izloženi kontaktu sa kranjim potrošačima, mi tu ispaštamo najviše, kao da smo mi najveći krivci zbog toga. Međutim, kad pogledamo situaciju, kakva je uopšte na tržištu, da je, prvo, nedostatak radne snage, i, drugo, enormne cene nafte i transportnih troškova, dolazi do nekog opravdanoga, da kažemo, poskupljenja - objašnjava Lajčo Bašić Palković, vlasnik stovarišta u Subotici.

Cena ogrevnog drveta trenutno iznosi između 10.500 i 11.000 dinara. Potražnja je umerena, a kupci često nabavljaju manje količine. Među njima su i građani koji ranije, iz finansijskih razloga, nisu mogli da obezbede ogrev.

Dostupnost sirovine predstavlja izazov i za proizvodnju peleta. Posledice velikih požara u Srbiji dodatno su uticale na tržište drveta, dok proizvođači nastoje da obezbede dovoljne količine za narednu sezonu.

- Znači, nema dovoljno sirovine za proizvodnju peleta, pa proizvođači, posebno veliki, oni nalaze način, kako znaju i umeju, odnosno, veštački dižu pomalo cenu sirovog drveta, da bi mogli zadovoljiti tržište i obaveze koje imaju za sledeću grenju sezona - dodaje Bašić Palković.

Za razliku od drveta, cene uglja ostale su približno na nivou prethodne grejne sezone. Na stovarištima se mogu naći različite vrste uglja iz uvoza, pre svega iz Bosne i Crne Gore.

Lignit iz Bosne, iz Kreke i Stanara, košta 18.500 dinara po toni, ugalj iz Pljevalja 21.000, a iz Banovića 23.000 dinara.

Ogreva dakle ima, ali je njegova nabavka za mnoge građane sve veći finansijski izazov. Dalji trend cena teško je prognozirati, pa kupci nastoje da pripreme za zimu usklade sa svojim mogućnostima.