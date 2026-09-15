Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi?

Slušaj vest

Kako se temperature spuštaju, glavno pitanje u svakom domaćinstvu u Srbiji postaje koji je najisplativiji način da se prezimi? Cene energenata variraju, a razlika između najjeftinijeg i najskupljeg načina grejanja za isti stambeni prostor može iznositi i do neverovatnih 100.000 dinara na godišnjem nivou.

U nastavku donosimo detaljnu računicu troškova za predstojeću grejnu sezonu za stanove i kuće od 50, 70 i 100 kvadratnih metara, na osnovu različitih izvora grejanja.

1. Inverter klime: Apsolutni pobednik u štednji

Poslednjih nekoliko godina, grejanje na struju uz pomoć inverter klima uređaja predstavlja apsolutno najjeftiniji vid grejanja u Srbiji. Za razliku od običnih grejalica ili etažnog grejanja na struju koji brzo troše kilovate, inverter tehnologija na jedan potrošen kilovat struje emituje tri do četiri kilovata toplotne energije.

Za 50 m² (uz upotrebu 2 uređaja): oko 35.000 dinara za celu sezonu.

Za 70 m² (uz upotrebu 3 uređaja): oko 50.000 dinara.

Za 100 m² (sistem sa više uređaja): oko 75.000 dinara. 2. Drva i TA peć: Tradicionalna rešenja sa svojim "cakama"

Grejanje na drva je tradicionalno najzastupljenije u kućama. Trenutna cena kubika drva kreće se oko 8.000 do 9.000 dinara, čemu treba dodati i troškove seče i cepanja koji iznose oko 1.000 dinara po kubiku. Iako je finansijski prilično povoljno, ovo grejanje zahteva fizički rad, prostor za skladištenje i stalno loženje.

Foto: Kurir.rs/T.S.

S druge strane, stara dobra TA peć ostaje ekonomična opcija, ali isključivo ako se puni strogo noću, tokom jeftine tarife, a prazni danju.

Za 50 m²:

Drva (oko 6 kubika): oko 60.000 dinara.

TA peć (punjenje samo noću): oko 60.000 dinara.

Za 70 m²:

Drva (oko 9 kubika): oko 90.000 dinara.

TA peć: oko 85.000 dinara.

Za 100 m²:

Drva (oko 13 kubika): oko 130.000 dinara. 3. Centralno grejanje i pelet: Komfor ima svoju cenu

Građani priključeni na sistem daljinskog grejanja (toplane) uživaju najveći komfor - nema fizičkog rada, pepela niti brige o nabavci, ali se ovaj komfor plaća tokom cele godine (12 meseci).

Pojavila se prevara sa kupovinom peleta Foto: Shutterstock

Pelet, koji je nekada važio za izuzetno isplativ energent, sada se po ceni praktično izjednačio sa centralnim grejanjem. Prosečna cena kvalitetnijeg peleta trenutno iznosi između 32.000 i 35.000 dinara po toni.

Za 50 m²:

Centralno grejanje (toplana): oko 81.000 dinara (raspoređeno na 12 meseci).

Pelet (oko 2,5 tone): oko 82.000 dinara.

Za 70 m²:

Centralno grejanje: oko 113.000 dinara.

Pelet (oko 3,5 tone): oko 115.000 dinara.

Za 100 m²:

Centralno grejanje: oko 162.000 dinara.

Pelet (oko 5 tona): oko 165.000 dinara. 4. Etažno grejanje na struju: Ubedljivo najskuplja opcija

Za razliku od inverter klima, etažno grejanje na struju (kotlovi) predstavlja ubedljivo najskuplji vid grejanja koji račune za struju može ekspresno da odvede u "crvenu zonu".

Za stan od 50 m²: trošak za sezonu iznosi preko 110.000 dinara, što je čak tri puta skuplje u poređenju sa inverter klimama za istu kvadraturu!