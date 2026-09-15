Koje je najjeftinije grejanje ove zime: Računica za 50, 70 i 100 kvadrata otkriva ogromne razlike u troškovima
- Inverter klime su najjeftinije rešenje za grejanje ove zime: oko 35.000 dinara za 50 kvadrata, 50.000 za 70 i 75.000 za 100 kvadrata.
- Drva i TA peć su skuplji, ali i dalje među povoljnijim opcijama - za 50 kvadrata oko 60.000 dinara, a za 70 kvadrata oko 85.000 do 90.000.
- Centralno grejanje i pelet koštaju znatno više, dok je etažno grejanje na struju ubedljivo najskuplje i za 50 kvadrata prelazi 110.000 dinara.
Kako se temperature spuštaju, glavno pitanje u svakom domaćinstvu u Srbiji postaje koji je najisplativiji način da se prezimi? Cene energenata variraju, a razlika između najjeftinijeg i najskupljeg načina grejanja za isti stambeni prostor može iznositi i do neverovatnih 100.000 dinara na godišnjem nivou.
U nastavku donosimo detaljnu računicu troškova za predstojeću grejnu sezonu za stanove i kuće od 50, 70 i 100 kvadratnih metara, na osnovu različitih izvora grejanja.
1. Inverter klime: Apsolutni pobednik u štednji
Poslednjih nekoliko godina, grejanje na struju uz pomoć inverter klima uređaja predstavlja apsolutno najjeftiniji vid grejanja u Srbiji. Za razliku od običnih grejalica ili etažnog grejanja na struju koji brzo troše kilovate, inverter tehnologija na jedan potrošen kilovat struje emituje tri do četiri kilovata toplotne energije.
- Za 50 m² (uz upotrebu 2 uređaja): oko 35.000 dinara za celu sezonu.
- Za 70 m² (uz upotrebu 3 uređaja): oko 50.000 dinara.
- Za 100 m² (sistem sa više uređaja): oko 75.000 dinara.
2. Drva i TA peć: Tradicionalna rešenja sa svojim "cakama"
Grejanje na drva je tradicionalno najzastupljenije u kućama. Trenutna cena kubika drva kreće se oko 8.000 do 9.000 dinara, čemu treba dodati i troškove seče i cepanja koji iznose oko 1.000 dinara po kubiku. Iako je finansijski prilično povoljno, ovo grejanje zahteva fizički rad, prostor za skladištenje i stalno loženje.
S druge strane, stara dobra TA peć ostaje ekonomična opcija, ali isključivo ako se puni strogo noću, tokom jeftine tarife, a prazni danju.
Za 50 m²:
- Drva (oko 6 kubika): oko 60.000 dinara.
- TA peć (punjenje samo noću): oko 60.000 dinara.
Za 70 m²:
- Drva (oko 9 kubika): oko 90.000 dinara.
- TA peć: oko 85.000 dinara.
Za 100 m²:
- Drva (oko 13 kubika): oko 130.000 dinara.
3. Centralno grejanje i pelet: Komfor ima svoju cenu
Građani priključeni na sistem daljinskog grejanja (toplane) uživaju najveći komfor - nema fizičkog rada, pepela niti brige o nabavci, ali se ovaj komfor plaća tokom cele godine (12 meseci).
Pelet, koji je nekada važio za izuzetno isplativ energent, sada se po ceni praktično izjednačio sa centralnim grejanjem. Prosečna cena kvalitetnijeg peleta trenutno iznosi između 32.000 i 35.000 dinara po toni.
Za 50 m²:
- Centralno grejanje (toplana): oko 81.000 dinara (raspoređeno na 12 meseci).
- Pelet (oko 2,5 tone): oko 82.000 dinara.
Za 70 m²:
- Centralno grejanje: oko 113.000 dinara.
- Pelet (oko 3,5 tone): oko 115.000 dinara.
Za 100 m²:
- Centralno grejanje: oko 162.000 dinara.
- Pelet (oko 5 tona): oko 165.000 dinara.
4. Etažno grejanje na struju: Ubedljivo najskuplja opcija
Za razliku od inverter klima, etažno grejanje na struju (kotlovi) predstavlja ubedljivo najskuplji vid grejanja koji račune za struju može ekspresno da odvede u "crvenu zonu".
Za stan od 50 m²: trošak za sezonu iznosi preko 110.000 dinara, što je čak tri puta skuplje u poređenju sa inverter klimama za istu kvadraturu!
Biznis Kurir/Espresso