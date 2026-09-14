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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink, govorio je, između ostalog i o novim merama države i pomoći penzionerima. 

- Javili su mi se otac i majka danas. Pošto imaju velike penzije, oni imaju najveće penzije, oni su dobili po 20.000 dinara, ali su bili zahvalni. Ja sam rekao: "To ste svi zaradili." Onda je otac rekao: "Možda smo i malo više." Onda sam ja rekao: "Možda, ali ja moram da učinim onima koji su siromašniji i koji teže žive od vas." Ljutite se, bolje da se vi ljutite na sina, a da ja pokušam da budem pravičan i pošten prema našem narodu - rekao je i dodao:

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Foto: Pink Printscreen

- Jer oni će mi reći: "Ali mi smo uplaćivali te doprinose, mi zaslužujemo makar isto kao i oni." Ali ako vi primite 120.000 ili 150.000 penziju, a neko ima, bez obzira što nije uplaćivao doprinose ili je minimalno uplaćivao doprinose, a neko ima penziju od 30.000 dinara ili 25.000 dinara, dajte da pomognemo tim ljudima bar malo više nego vama, jer oni teško žive i jedva krpe kraj sa krajem. Tako da, mnogo sam srećan, to su naši penzioneri zaslužili, to su naši borci zaslužili, to su ljudi koji imaju socijalna primanja takođe zaslužili, ukupno preko oko 1.950.000 lica. A istovremeno, srećan sam da su ljudi zadovoljni i da naša minimalna potrošačka korpa od decembra meseca biće sa minimalcem, dakle za nekih 117% u odnosu na minimalnu potrošačku korpu bila je 61% pre samo 10 godina. To su velike promene, ogromne promene!

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Kurir.rs

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