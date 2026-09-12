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Prvi talas promena osetili smo u julu kroz izmene administrativnih taksi, a od 12. septembra 2026. godine na snagu stupa i potpuno novi cenovnik MUP-a za izradu dokumenata i tablica. Uz to, vozače na tehničkim pregledima uskoro očekuje i novi, digitalni sistem (CISTEP).

Novi cenovnik MUP-a

Ukoliko kupujete nov automobil, menjate registarsko područje ili su vam dokumenta dotrajala, nova uredba donosi izmenjene cene izrade javnih isprava. Od sredine septembra za dokumenta vezana za vozilo moraćete da izdvojite sledeće iznose: Troškovi izrade vozačke dozvole biće 444 dinara, probne vozačke dozvole 468 dinara, saobraćajne dozvole 858 dinara, a potvrde o privremenoj registraciji 60 dinara. Za registracionu nalepnicu za unutrašnju i spoljašnju upotrebu plaćaće se po 342 dinara.

Koliko koštaju registarske tablice?

Za par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila izdvajaće se 1.380 dinara. Duplikat registarskih tablica za ta vozila koštaće 2.730 dinara.

Registarske tablice po izboru građana za vozila od istorijskog značaja, oldtajmere, koštaće 13.344 dinara za par, dok će isti iznos biti i za posebnu zadnju tablicu po izboru građana za oldtajmer.

Par tablica za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz, sa oznakom "TX", koštaće 1.380 dinara.

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Kada je reč o motociklima, teškim triciklima, mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima, jedna registarska tablica koštaće 696 dinara.

Za traktore i radne mašine plaćaće se 960 dinara za par tablica, dok će tablica za priključno vozilo koštati 780 dinara.

Probne kartonske tablice za privremeno označavanje vozila "Proba" koštaće 462 dinara za par, dok će par crvenih registarskih tablica za motorna vozila koštati 1.380 dinara.

Kolika je konačna cena registracije?

Kada na tehnički pregled, nove takse i nalepnice dodate najkrupnije stavke, polisu obaveznog osiguranja, koja zavisi od vaše vozačke istorije i bonus/malus sistema, i porez na upotrebu vozila (zavisi od kubikaže i starosti), konačni iznosi u proseku izgledaju ovako:

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Mali gradski automobili (npr. motor 1.2 litra, 55 kW, star 12 godina): Porez, komunalne takse i nalepnica iznose oko 5.000 dinara. Sa polisom osiguranja (oko 12.000 dinara uz maksimalni bonus) i tehničkim pregledom (oko 5.000 dinara), ukupna cena kreće se od 22.000 do 25.000 dinara.

Porodični automobili (npr. motor 1.9 litara, 88 kW, star 8 godina): Porez i takse dostižu oko 13.000 dinara. Polisa raste na oko 18.000 dinara, plus tehnički od 6.000 dinara. Konačan iznos za ovakvo vozilo je između 37.000 i 40.000 dinara.

Snažniji automobili (npr. motor 3.0 litra, 180 kW, star 6 godina): Vlasnici ovih vozila trpe najveći udar. Samo porez i takse prelaze 100.000 dinara. Uz najskuplju polisu od oko 25.000 dinara i tehnički pregled, ukupni trošak lagano premašuje 130.000 dinara.