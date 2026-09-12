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Dok Srbija ulazi u novi period političke i institucionalne tranzicije, Wizz Air poziva srpske vlasti da hitno reše regulatorni spor koji ugrožava bazu avio-kompanije u Beogradu i uklone neizvesnost koja se nadvila nad stotinama zaposlenih i milionima srpskih putnika.

Pitanje je sve jednostavnije: da li Srbija želi da međunarodne kompanije ulažu, stvaraju radna mesta i povećavaju konkurenciju, ili želi da im oteža poslovanje?

Više od 15 godina Wizz Air bira Srbiju.

Avio-kompanija je uložila stotine miliona evra u svoje poslovanje u Srbiji i prevezla više od 14 miliona putnika. Samo ovog leta, oko 700.000 putnika putovalo je na više od 3.000 Wizz Air letova ka Srbiji i iz Srbije. Wizz Air trenutno podržava više od 200 direktnih radnih mesta i još hiljade radnih mesta u turizmu, ugostiteljstvu, vazduhoplovstvu i široj srpskoj ekonomiji.

Ipak, regulatorne promene uvedene ove godine ugrožavaju održivost baze Wizz Aira u Beogradu. Ovo nije samo pitanje jedne avio-kompanije. Ovo je pitanje radnih mesta, konkurencije, pristupačnih putovanja, povezanosti Srbije sa Evropom i poverenja koje međunarodni investitori imaju u srpsko tržište.

Reagovala i Evropska komisija

Evropska komisija već razmatra da li su izmene srpskih vazduhoplovnih propisa u skladu sa obavezama Srbije koje proizlaze iz Sporazuma o zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru. Građani Srbije su takođe jasno pokazali svoj stav. Oko 25.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se poziva na zaštitu baze i poslovanja Wizz Aira u Beogradu. Wizz Air zato poziva srpske vlasti da okončaju neizvesnost i uspostave fer, transparentna i nediskriminatorna pravila koja omogućavaju avio-kompanijama da se ravnopravno takmiče.

Owain Jones, glavni korporativni direktor Wizz Aira, izjavio je: „Wizz Air ulaže u Srbiju više od 15 godina. Želimo da ostanemo, da rastemo i da nastavimo da ulažemo. Međutim, investicije zahtevaju fer pravila i sigurnost. Ne tražimo poseban tretman. Tražimo jednak tretman i priliku da se za srpske putnike takmičimo cenom, uslugom i mrežom destinacija. Srbija treba da privlači investicije i unapređuje povezanost, a ne da dovodi i jedno i drugo u pitanje. Rešenje je jednostavno: ukloniti diskriminatorna ograničenja i omogućiti da konkurencija funkcioniše. Wizz Air je napravio svoj izbor: biramo Srbiju. Sada Srbija treba da odluči da li bira konkurenciju, povezanost i investicije.“

Spremni za dijalog

Wizz Air ostaje spreman za konstruktivan dijalog sa srpskim vlastima, Direktoratom civilnog vazduhoplovstva i evropskim institucijama kako bi se postiglo hitno rešenje. Avio-kompanija veruje da Srbija može i treba da ima konkurentno tržište vazdušnog saobraćaja u kojem različite avio-kompanije mogu da rastu uporedo. Zaštita jedne kompanije od konkurencije na kraju ne štiti nikoga. Konkurencija donosi niže cene karata, više destinacija, bolje usluge i veću povezanost.

Putnici u Srbiji zaslužuju taj izbor - zaključuje se u saopštenju.