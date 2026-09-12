Slušaj vest

- Otvorićemo Kuzmin - Sremska Rača, otvorićemo Slepčević - Badovinci. To je 19 i 16 kilometara. I Moravskog koridora otvaramo još 12 kilometara, Moravski Vrbas - Adrani, a otvorićemo i pet ili šest kilometara oko Kragujevca i Dunavskog koridora preostalih šest koje nismo otvorili. Dakle, 60 kilometara još do kraja godine autoputeva, brzih saobraćajnica će biti - kazao je Vučić obilazeći radove na izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" u blizini Mladenovca.

Istakao je da to nekada nije moglo da se zamisli da bude urađeno za pet godina, a da se sada otvara za tri meseca.

Vučić je naglasio da je i obilaznica oko Kragujevca u dužini oko 14 kilometara veoma važna saobraćajnica.

Kako je naveo, obilaznica oko Kragujevca je strašno važna saobraćajnica i spaja Kragujevac sa Milošem Velikim, sa Gornjim Milanovcem, sa Brđanima i Čačkom i biće najbliža veza do Ljiga i severno-šumadijskog dela.

1/9 Vidi galeriju auto-put Vožd Karađorđe Foto: Marko Karović

- To je izuzetno važno i da kamioni zaobilaze centar grada. I za bezbednost ljudi, ali ne samo za bezbednost ljudi, već i za zagađenje, čistiji vazduh, gužve u gradu, sve drugo. Tako da, ogromna, ogromna stvar za Kragujevac i za Gornji Milanovac - rekao je Vučić i dodao da će mnogo značiti i za industrijsku zonu oko Kragujevca.

Kazao je da je potrebno uspostaviti još bolju železnicu i mnogo toga da bi se i Kragujevac i dalje razvijao.

Kada se uradi, kako je rekao i do Knića, Bumbarevog brda i Mrčajevaca, Kragujevac će imati vezu sa oba puta - i sa Milošem Velikim i sa autoputem E75 Beograd - Niš.

- Do sad su to bili Niš i Čačak, a i Kragujevac će postati veliki centar i čvorište svih puteva, autoputeva i brzih saobraćajnica. I u Kraljevo, i u Čačak, i u Milanovac jednostavno i brzo će stizati. Naravno, i onda koristi Moravski koridor za Ćićevac, Varvarin, Trstenik, Kruševac, gde god idu, da li idu u Crnu Goru ili idu u Grčku na more, imaju veoma, veoma lagan izlaz - rekao je Vučić.

Istakao je da će čitava Šumadija u širem smislu da bude ispresecana autoputevima. Na pitanje šta je najveći izazov, Vučić je kazao da je to novac.

- Pare i ljudi. Ali sa ljudima i kompanijama nekako i rešavamo, ali pare, to su ogromni novci. Vi kada pogledate koliko košta poskupljenje ili povećanje penzija, koliko košta povećanje plata u javnom sektoru, zna se ko ih isplaćuje. Država ih isplaćuje u javnom sektoru. Pa vi gledajte koliko to više novca mora da se obezbedi za sledeću godinu. A radite sedam odsto BDP-a, a imate infrastrukturne radove. A vodu nigde nismo rešili - kazao je Vučić.

Istakao je da je voda prioritet koji mora da se rešava u naredne tri, četiri godine.

- Svako mesto je po 20, 30 i više miliona evra. Pa izračunajte. Uradite samo 100 opština. Pa puta 20 miliona. A nije 20, nego je i 30 i 40, pa to vam je tri milijarde. A pri tome da ostavite još 60 opština nedirnuto. A to je samo voda. To je bez kanalizacije, to je bez puteva, to je bez pruga, bez, bez bilo čega drugog - kazao je Vučić.

Na pitanje novinara da li će to što će Srbija biti prva po stopi rasta u Evropi popuniti budžet države za puteve, kazao joj da to ne puni budžet.

- Niste pogrešili, ima to svoju vezu. Postoji nekoliko parametara koje uvek gledate kada pričate o uspehu ekonomije. Nije dovoljan jedan. Nije dovoljna stopa rasta. Morate gledati stopu nezaposlenosti, morate gledati stopu inflacije, morate gledati stopu javnog duga u odnosu na BDP, da gledate deficit budžeta, strašno važno, i naravno stopu rasta. Kada sve to gledate, stopa rasta je od izvanrednog značaja jer vam ona daje mogućnost da uzmete novac na finansijskom tržištu, a da ne budete suštinski više zaduženi - kazao je Vučić.

Kazao je da Kina već dve decenija ima stopu rasta preko pet odsto.

- Pogledajte kakav bum imaju ove zemlje: Uzbekistan, Gruzija, Azerbejdžan, Kazahstan. Fascinantan bum imaju, za divljenje. Samo što mi ne vidimo, te zemlje nam nikada nisu u fokusu. Pogledajte Kinu šta radi godinama. Kina vam dve i po decenije ima preko pet odsto stopu rasta - kazao je on.