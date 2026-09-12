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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe" da će za tri godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta.

- Možete da mislite za samo tri godine da ćete da idete do Aranđelovca autoputem. Da se ne lažemo, niko to nije pomislio. I šta time dobijaju Mladenovac i ovamo sa Miloša Velikog direktno skretanje za Lazarevac, Aranđelovac. Dakle, s koje god strane da idete biće povezan taj sever Šumadije - rekao je Vučić.

On je istakao da je tu potrebna mreža puteva i da će biti povezana i Topola i Rača, kao da se poveže i deo do Kragujevca.

- Od Mladenovca do centra Beograda biće 35 minuta, ne duže, a Aranđelovac će biti na 45 minuta maksimalno. I drugo, podižemo time Bukulju, Kosmaj. To postaje, čitav taj deo Kosmaj, Bukulja, Rudnik, čitav taj venac vam postaje poput Fruške gore pogodan za razvoj turizma i za investitore. To je ogromno ulaganje, baš u ovaj deo Šumadije ili južni deo Beograda. I za Sopot sve, znači, ali posebno za Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, naravno i Topolu i Raču. I posle toga izlazak gore, preko autoputa, da ide na Despotovac i onda tuneli ka Boru - rekao je Vučić.

1/9 Vidi galeriju auto-put Vožd Karađorđe Foto: Marko Karović

On je rekao da je potrebno dovesti investitora u Mladenovac.

- Ako ne bude drugih spolja, rešićemo mi to sa našom državnom fabrikom, bar žene da zaposlimo. Jer najveći problem Mladenovca jeste nedostatak investitora. I najveći deo ljudi radi negde drugde - rekao je Vučić.

Projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topolu, Raču, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Brza saobraćajnica treba da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E-75 i E-763.