Od Beograda do Aranđelovca za samo 45 minuta: Za tri godine gotova deonica nove brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe" da će za tri godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta.
- Možete da mislite za samo tri godine da ćete da idete do Aranđelovca autoputem. Da se ne lažemo, niko to nije pomislio. I šta time dobijaju Mladenovac i ovamo sa Miloša Velikog direktno skretanje za Lazarevac, Aranđelovac. Dakle, s koje god strane da idete biće povezan taj sever Šumadije - rekao je Vučić.
On je istakao da je tu potrebna mreža puteva i da će biti povezana i Topola i Rača, kao da se poveže i deo do Kragujevca.
- Od Mladenovca do centra Beograda biće 35 minuta, ne duže, a Aranđelovac će biti na 45 minuta maksimalno. I drugo, podižemo time Bukulju, Kosmaj. To postaje, čitav taj deo Kosmaj, Bukulja, Rudnik, čitav taj venac vam postaje poput Fruške gore pogodan za razvoj turizma i za investitore. To je ogromno ulaganje, baš u ovaj deo Šumadije ili južni deo Beograda. I za Sopot sve, znači, ali posebno za Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, naravno i Topolu i Raču. I posle toga izlazak gore, preko autoputa, da ide na Despotovac i onda tuneli ka Boru - rekao je Vučić.
On je rekao da je potrebno dovesti investitora u Mladenovac.
- Ako ne bude drugih spolja, rešićemo mi to sa našom državnom fabrikom, bar žene da zaposlimo. Jer najveći problem Mladenovca jeste nedostatak investitora. I najveći deo ljudi radi negde drugde - rekao je Vučić.
Projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topolu, Raču, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.
Brza saobraćajnica treba da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E-75 i E-763.
Biznis Kurir