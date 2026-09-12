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Moramo odmah da vam kažemo i "srušimo vam sneška" da oglašena cena nije isto što i cena po kojoj je stan zaista prodat. Mnogo pouzdaniji trag daju ostvarene kupoprodajne cene, a upravo takve podatke prikuplja Republički geodetski zavod kroz Registar cena nepokretnosti. RGZ navodi da taj registar sadrži podatke iz ugovora o prometu nepokretnosti i da služi upravo za praćenje tržišta i procenu vrednosti.

Prvo zaboravite na komšiju koji traži 3.000 evra za kvadrat

Najveća greška je poređenje „od oka“. Komšija može da traži 3.000 evra po kvadratu, ali to ne znači da će toliko i dobiti. Njegov stan možda ima novu stolariju, renovirano kupatilo, parking i terasu, dok vaš ima pogled na susedni zid i kupatilo koje pamti neka bolja vremena.

Zato se tržišna vrednost ne određuje samo prema tome šta neko traži, već prema karakteristikama konkretnog stana i cenama koje su stvarno postignute na tržištu.

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Dva stana od 60 kvadrata u istoj zgradi mogu vredeti sasvim različito. Na cenu utiču lokacija, sprat, postojanje i stanje lifta, struktura stana, raspored prostorija, terasa, orijentacija, pogled, stanje zgrade, parking, kvalitet gradnje i stanje samog stana.

Gledajte što sličnije stanove, ne samo istu ulicu

Ako želite da napravite sopstvenu računicu, tražite što sličnije primere. Idealno je porediti stanove približno iste kvadrature, u istom kraju, slične starosti i tipa gradnje, na sličnom spratu i sa sličnim stanjem.

Još bolje ako postoje podaci o stvarno zaključenim prodajama. RGZ navodi da je njegov Registar cena upravo centralni sistem za prikupljanje i verifikaciju podataka iz ugovora o prometu, a građanima je omogućen javni uvid u podatke i izdavanje izveštaja o ostvarenim kupoprodajama.

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Tržište se menja, pa cena od pre tri godine nije sveto pismo

Još jedna zamka je poređenje sa stanom koji je prodat pre nekoliko godina. Cene nekretnina nisu uklesane u kamen i mogu se menjati zajedno sa ponudom, tražnjom, kreditnim uslovima i opštim ekonomskim okolnostima.

Najnoviji podaci RGZ-a pokazuju da su cene stanova u Srbiji u drugom tromesečju 2026. bile 5,25 odsto više nego godinu ranije, dok su postojeći stanovi poskupeli 5,98 odsto; istovremeno je broj ugovora u kojima su prometovani stanovi bio 5,8 odsto manji nego u istom periodu 2025.

Ako ste stan kupili ranije, postoji i zanimljiva računica

RGZ čak daje formulu kojom se može približno izračunati današnja vrednost stana na osnovu indeksa cena. Formula je jednostavna: cena po kojoj je stan kupljen × najnoviji indeks ÷ indeks iz perioda kupovine.

RGZ je kao ilustraciju naveo stan kupljen u Beogradu u drugom kvartalu 2020. za 150.000 evra: uz tadašnji indeks od 113,78 i indeks od 185,07 za drugi kvartal 2026, izračunata vrednost je oko 243.984 evra, odnosno približno 63 odsto više. To, međutim, nije isto što i individualna procena baš tog stana, već pokazuje kako se kretanje indeksa može koristiti za praćenje promene vrednosti.

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Oglas može da posluži, ali kao kontrola, ne kao dokaz

Oglasi ipak nisu beskorisni. Oni mogu da pokažu kakva je trenutna konkurencija i koliko drugi vlasnici traže za slične stanove. Ali tu treba napraviti važnu razliku: tražena cena govori šta prodavac želi, dok ostvarena cena govori šta je kupac zaista platio.

Ako deset stanova u kraju ima cenu od 2.800 evra po kvadratu, to samo po sebi ne dokazuje da je tržišna cena 2.800 evra.Zato je mnogo pametnije oglase koristiti za formiranje početnog raspona, a zvanične podatke o prometu za proveru da li je taj raspon realan.

Nemojte ni sami sebi da budete najskuplji procenitelj

Vlasnici često u cenu ubacuju i emocije: „Ovo je ipak moj stan“, „ovde smo sve renovirali“, „kuhinja je rađena po meri“, „ovakav pogled nema niko“. Sve to može imati vrednost, ali ne nužno onoliko koliko je vlasnik uložio. Tržište ne vraća automatski svaki dinar potrošen na renoviranje. Ako je za renoviranje potrošeno 20.000 evra, to ne znači da će cena stana automatski biti 20.000 evra veća, jer kupac gleda celinu i poredi je sa alternativama.

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Kada je potrebna ozbiljna procena, postoji i licencirani procenitelj

Ako je u pitanju velika vrednost, komplikovana nepokretnost ili vlasnik jednostavno želi stručnu procenu, može se angažovati licencirani procenitelj. Narodna banka Srbije navodi da je procena vrednosti nepokretnosti postupak utvrđivanja građevinske i tržišne vrednosti i da je vrši ovlašćeni sudski veštak, dok NBS vodi bazu podataka o procenama nepokretnosti koje služe kao obezbeđenje za hipotekarne kredite.

Najvažnije pravilo: ne određujte cenu prema jednom stanu

Na kraju, najpametnije je napraviti tri nivoa provere: pogledati zvanične podatke o realizovanim prodajama, proveriti koliko trenutno traže vlasnici za zaista uporedive stanove i zatim hladne glave uračunati prednosti i mane sopstvene nekretnine. To je mnogo bolja strategija nego da cenu određujete prema komšiji koji već šest meseci prodaje stan i svaki put kaže da „samo što nije otišao“. Inače, tržište stanova u Srbiji je i dalje aktivno: ukupna vrednost prometa stanova u 2025. iznosila je 4,8 milijardi evra, odnosno oko 60 odsto ukupne vrednosti prometa svih nepokretnosti, prema RGZ-u.

Suština je jednostavna: ako želite da znate koliko vaš stan zaista vredi, ne pitajte samo „koliko komšija traži“, već koliko se za slične stanove zaista plaća.