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Na padinama šumovitog Troglava, na oko 520 metara nadmorske visine, između Ibra i Lopatnice, nalazi se Bogutovačka Banja. U pitanju je jedno od onih mesta u Srbiji koja ne osvajaju velikim hotelima, prometnim šetalištima i mnoštvom turističkih sadržaja, već tišinom, zelenilom i osećajem da ste pobegli dovoljno daleko od svakodnevice.

Od Kraljeva je udaljena oko 23 kilometra, a od Beograda oko 200 kilometara. Banja je smeštena u dolini reke Lopatnice, na šumovitim obroncima Troglava, a upravo spoj blage klime, čistog vazduha, šuma i termomineralne vode dao joj je reputaciju mesta za odmor, oporavak i, kako je mnogi nazivaju, "raj za živce“.

Kako doći iz Beograda?

Iz Beograda se putuje ka Čačku i Kraljevu, a zatim Ibarskom magistralom prema Raški. Kada se stigne do Bogutovca, do same banje vodi još oko 2,5 kilometra lokalnog puta. Ova banja je odličan izbor za beg od užurbanog života i vikend odmor za mlade i stare.

O mineralnim izvorima ovog kraja priča se već vekovima, mnogo duže nego što postoji moderna banja. Predanje kaže da su ovu vodu u lekovite svrhe ljudi koristili još Rimljani, da je bila poznata i u srednjem veku zbog blizine važnih puteva, manastira i tvrđave Maglič. Međutim, za takve tvrdnje nema dovoljno sačuvanih dokaza da bi ih trebalo predstavljati kao potpuno potvrđenu činjenicu.

Ono što jeste dokumentovano jeste da su prva hemijska ispitivanja vode obavljena još 1835. godine, u vreme Kneževine Srbije. Kasnije su usledile nove analize, a krajem 19. veka vodu je ispitivao i poznati lekar Marko Leko.

Razvoj banje bio je postepen. Prvi ozbiljniji objekti počeli su da se grade početkom 20. veka, a posebno je važan period posle 1952. godine, kada je počelo organizovanije uređenje banjskog kompleksa. Kasnije je izgrađen i hotel "Mineral“, koji je postao centralno mesto banjskog lečilišta.

Danas se Bogutovačka Banja najčešće povezuje sa nadimkom "raj za živce", upravo zbog tradicionalne primene njene mineralne vode kod problema nervnog sistema.

Šta je posebno u bogutovačkoj vodi?

Ovde lekovita voda nije vrela kao u nekim drugim srpskim banjama. Njena temperatura kreće se približno od 24 do 27 stepeni Celzijusa, zbog čega se svrstava u termomineralne, odnosno hipotermalne vode.

Voda pripada grupi slabosumporovitih, odnosno sulfidnih mineralnih voda. U njenom sastavu navode se sumporovodonik i silicijumova kiselina, kao i minerali poput kalcijuma, magnezijuma i natrijuma, uz prisustvo različitih elemenata u tragovima.

Upravo zbog takvog sastava i blagotvornog uticaja prirodnog okruženja, voda se tradicionalno koristi i za kupanje i za pijenje u okviru banjskih procedura.

Za šta se preporučuje?

Bogutovačka Banja se tradicionalno vezuje pre svega za funkcionalne tegobe nervnog sistema. Voda se koristi i kod pojedinih funkcionalnih oboljenja srca i krvnih sudova, neuroza srca i povišenog krvnog pritiska, kao i kod nekih reumatskih i digestivnih tegoba.

Ipak, važno je napraviti razliku između banjske tradicije i medicinskog saveta - mineralna voda nije zamena za terapiju, a osobe sa hroničnim bolestima, posebno kardiovaskularnim problemima, trebalo bi da se pre banjskih procedura posavetuju sa lekarom.

Koliko košta smeštaj?

Za one koji žele nekoliko dana odmora, jedna od najpoznatijih opcija je hotel "Mineral“. Prema aktuelnom cenovniku dvokrevetna soba sa doručkom košta 3.800 dinara po osobi dnevno.

Za polupansion, uz boravak duži od tri dana i dva kupanja u mineralnoj vodi, cena je 4.950 dinara po osobi dnevno, dok je puni pansion 5.550 dinara. Dvokrevetna soba za jednu osobu košta 5.300 dinara sa doručkom.

Foto: Screenshot YT

Od 1. novembra 2026. godine cene su nešto niže: dvokrevetna soba sa doručkom je 3.500 dinara po osobi dnevno, dok polupansion iznosi 4.550, a puni pansion 5.050 dinara. Hotel navodi i mogućnost dnevnog odmora od 10 do 18 časova po ceni od 3.000 dinara.

Ko želi privatniji smeštaj, može pronaći i brvnare i apartmane u samom Bogutovcu i okolini.Cene smeštaja su vrlo pristupačne, pa se tako kompletna brvnara u Bogutovačkoj Banji sa tri kreveta izdaje za samo 50 evra za ceo objekat (oko 16 evra po osobi) uz minimalan boravak od četiri noći.

Gde se jede?

Ako već dođete u ovaj kraj, šteta bi bila da ne isporobate specijalitete u nekoj od lokalnih kafana od kojih su neke stare i po 200 godina!

Na meniju su tradicionalna srpska jela: roštilj, čorbe, proja, kajmak, sirevi, pršuta, ćevapi sa kajmakom, ali i bogata ponuda ribe i ribljih specijaliteta.

Kada je u pitanju piće možete da birate neku od vrhunskih domaćih rakija ili vino. Cene su vrlo pristupačne, tako da je espreso oko 160 dinara, rakija 180, a pivo 220 dinara.

Nedaleko od banje nalazi se Matovića vodenica, tradicionalna vodenica na Lopatnici, čija se istorija vezuje za više od dva veka tradicije. Danas je uređena tako da je zanimljiva i kao turistička tačka, a u njoj se i dalje melju različite vrste žitarica. Posetioci mogu da kupe kukuruzno, projino, heljdino i ražano brašno.

U blizini je i kupalište na Lopatnici, pa tokom toplijih meseci ovaj deo može biti odličan izbor za one koji više vole hladnu reku i prirodni ambijent nego klasičan bazen.

Šta obići kada ste već stigli?

Bogutovačka Banja je odlična polazna tačka za obilazak čitavog ovog dela Srbije.

Prva na listi trebalo bi da bude Srednjovekovni grad Maglič. Tvrđava se nalazi na strmoj steni iznad Ibra i jedan je od najupečatljivijih srednjovekovnih spomenika u okolini. Njene kule i bedemi izgledaju posebno impresivno kada se posmatraju iz doline.

Ako želite da spojite prirodu, istoriju i duhovnost, nastavite prema Manastir Žiča, jednoj od najvažnijih svetinja srednjovekovne Srbije. Žiča je bila sedište prve srpske arhiepiskopije i mesto krunisanja kraljeva iz dinastije Nemanjića.

Drugi veliki izlet je Manastir Studenica, zadužbina Stefana Nemanje i jedan od najznačajnijih srpskih manastirskih kompleksa. Do Studenice se iz ovog kraja može nastaviti Ibarskom dolinom.

Vredi izdvojiti vreme i samo za Lopatnicu. Reka protiče neposredno ispod banje, a šume i obronci Troglava stvaraju prirodnu kulisu za šetnje i odmor. Za one koji vole aktivniji boravak postoji i takozvana "taza zdravlja“, dok su okolne planine pogodne za izlete, pešačenje i boravak u prirodi.