Slušaj vest

Sa novim iznosima akciza, maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznosi 234 dinara po litru, dok litar benzina evropremijum BMB 95 košta 205 dinara.

Koliko iznose nove akcize

Prema odluci objavljenoj u "Službenom glasniku Republike Srbije", akciza na bezolovni benzin privremeno je smanjena na 54 dinara po litru, dok će akciza na gasna ulja, među kojima je i dizel, iznositi 55,53 dinara po litru.

Akciza na olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru.

U odnosu na prethodno umanjene iznose, akciza na bezolovni benzin dodatno je smanjena za 3,60 dinara po litru, dok je akciza na dizel niža za 3,70 dinara.

Kada se uračuna i porez na dodatu vrednost, dodatno smanjenje poreskog opterećenja iznosi oko 4,32 dinara po litru benzina i oko 4,44 dinara po litru dizela.

To, međutim, ne znači da su cene na pumpama pojeftinile za taj iznos. Dodatno smanjenje akciza iskorišćeno je da se ublaži rast proizvođačkih cena izazvan poskupljenjem sirove nafte na svetskom tržištu i da gorivo ne poskupi.

Dizel trebalo da poskupi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom predstavljanja novih ekonomskih mera da bi dizel i benzin, zbog rasta cena na svetskom tržištu, trebalo da poskupe za najmanje četiri dinara po litru.

Država je, kako je objasnio, odlučila da dodatno smanji akcize kako bi cene na pumpama ostale nepromenjene i kako bi zaštitila životni standard građana.

„Mi ćemo uskoro biti među najjeftinijima i sa gorivom, vrlo brzo. Jer malo koja država hoće da se odrekne 25 ili 30 odsto svojih akciza. Mi smo se danas odrekli 25 odsto“, rekao je Vučić u Palati Srbija.