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Više od 15 godina Wizz Air investira u Srbiju, povezuje milione putnika sa Evropom, otvara kvalitetna lokalna radna mesta, podržava turizam i doprinosi ekonomskom rastu. Danas su sve te koristi dovedene u pitanje.

Ova situacija nije pitanje jedne aviokompanije. Ona se tiče građana Srbije, srpskih porodica, potrošača i privlačnosti Srbije kao destinacije za turizam i investicije.

Radna mesta i privreda Srbije pod rizikom

Baza kompanije Wizz Air u Beogradu podržava stotine lokalnih radnih mesta, uključujući pilote, kabinsko osoblje, inženjere i operativno osoblje. Iza svakog zaposlenog stoji porodica čija egzistencija zavisi od stabilnog zaposlenja.

- Mere koje je uvela Vlada jasno su usmerene na ograničavanje konkurencije, čime se krše međunarodne obaveze Srbije. Vlada i Direktorat civilnog vazduhoplovstva odlučili su da značajno ograniče konkurenciju kako bi zaštitili državnu aviokompaniju. Posledice sežu daleko izvan same aviokompanije. Lokalni pružaoci usluga održavanja, kompanije koje pružaju aerodromske usluge, prevoznici, hoteli, restorani, kao i brojna mala i srednja preduzeća imaju koristi od prisustva Wizz Aira u Srbiji - izjavio je Andraš Rado, direktor korporativnih komunikacija kompanije Wizz Air.

Foto: Nenad Dimić

Svaki potez koji ugrožava bazu u Beogradu dovodi u rizik stotine radnih mesta i hiljade ljudi koji od njih zavise, uključujući i prihode od poreza i doprinosa za socijalno osiguranje koje za lokalne zaposlene kompanija uplaćuje u Srbiji.

Manje konkurencije znači manje izbora

Konkurencija predstavlja jednu od najvažnijih zaštita za potrošače. Tokom poslednjih 15 godina, Wizz Air je bio jedini strani avioprevoznik koji je otvorio bazu u Beogradu, prevezavši više od 15 miliona putnika ka Srbiji i iz Srbije. Kompanija je kontinuirano razvijala svoju ponudu, doprinoseći tome da avio-saobraćaj ostane pristupačan i dostupan građanima. Smanjenje konkurencije neizbežno znači manje izbora i veći pritisak na cene avio-karata.

Pitanje je jednostavno: da li će putnici u Srbiji imati koristi od manjeg broja konkurenata, manjeg broja linija i manjeg izbora?

Celogodišnja povezanost je važna

Za razliku od mnogih sezonskih operatera, Wizz Air održava obimne operacije tokom cele godine, uključujući i zimsku sezonu.

Ove veze su od ključnog značaja za građane Srbije, privredu, studente, turiste i srpsku dijasporu širom Evrope.

Bez lokalne baze, pojedine linije mogle bi da budu ređe ili da potpuno nestanu, čime bi se smanjila povezanost Srbije i ograničile mogućnosti putovanja za njene građane.

Činjenice o bazama aviokompanija

Aviokompanije same odlučuju gde će rasporediti svoje avione, posade i investicije. To su poslovne odluke koje se zasnivaju na potražnji, profitabilnosti i dugoročnoj strategiji. Činjenica da neke aviokompanije nisu odlučile da uspostave baze u Srbiji rezultat je njihovih poslovnih odluka, a ne državnih ograničenja.

Uspeh kompanije Wizz Air u Srbiji pokazuje privlačnost zemlje kao vazduhoplovnog tržišta. Kompanija je odlučila da investira, zapošljava radnike iz Srbije i razvija dugoročne operacije upravo zato što je u Srbiji prepoznala značajan potencijal za rast.

Signal investitorima

Ovo pitanje prevazilazi oblast vazduhoplovstva. Investitori traže stabilno, predvidivo i transparentno poslovno okruženje. Politike koje stvaraju neizvesnost mogu poslati širu poruku međunarodnim kompanijama koje razmatraju buduća ulaganja u Srbiju.

Izbor je jasan

Wizz Air ostaje posvećen Srbiji, svojim zaposlenima i svojim putnicima.

- Pozivamo nadležne organe u Srbiji da sagledaju šire posledice mera koje mogu da smanje konkurenciju, oslabe povezanost, ugroze lokalna radna mesta i dovedu potrošače u Srbiji u nepovoljniji položaj - dodao je Rado.