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Avio-kompanija Wizz Air reagovala je povodom, kako navode, tvrdnji koje su se pojavile u medijima, a koje dovode u pitanje usklađenost njenog poslovanja sa lokalnim propisima i procedure održavanja aviona. U saopštenju kompanija ističe da posluje u skladu sa svim važećim regulatornim zahtevima i naglašava da bezbednost putnika ostaje njen apsolutni prioritet. Saopštenje prenosimo u celosti.

- Wizz Air odlučno odbacuje netačne tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima, prema kojima avio-kompanija navodno ne posluje u skladu sa lokalnim propisima ili nema odobrene usluge održavanja aviona.

Bezbednost ostaje apsolutni prioritet kompanije Wizz Air i nikada nije predmet kompromisa. Njeni bezbednosni standardi međunarodno su priznati kroz IOSA sertifikaciju, ocenu bezbednosti od sedam zvezdica koju dodeljuje AirlineRatings, kao i poziciju među 10 najbezbednijih niskotarifnih avio-kompanija na svetu.

Avio-kompanija posluje u potpunosti u skladu sa svim važećim zahtevima u oblasti bezbednosti vazdušnog saobraćaja i regulatornim obavezama. Svaki avion u floti Wizz Aira održava se u skladu sa najvišim međunarodnim vazduhoplovnim standardima, uz primenu odobrenih procedura održavanja i angažovanje sertifikovanog osoblja.

Nakon iznenadnih izmena lokalnih regulatornih zahteva koje je uveo Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, Wizz Air je preduzeo proaktivne mere kako bi obezbedio neprekidnu usklađenost sa propisima i operativnu bezbednost, angažovanjem sopstvenog visoko kvalifikovanog, profesionalno obučenog i odgovarajuće odobrenog inženjerskog osoblja.

Ovakav pristup garantuje da sve aktivnosti održavanja u svakom trenutku nastavljaju da ispunjavaju stroge bezbednosne standarde avio-kompanije i regulatorne zahteve.

Svaka tvrdnja da bi Wizz Air obavljao letove avionima bez odgovarajućeg nadzora održavanja ili bez usklađenosti sa regulatornim zahtevima kategorički je netačna. Avio-kompanija ima robustan sistem upravljanja bezbednošću, blisko sarađuje sa relevantnim vazduhoplovnim vlastima i ostaje u potpunosti posvećena pružanju bezbednih, pouzdanih i usklađenih operacija za svoje putnike.

Wizz Air će nastaviti da bezbednost stavlja iznad svega, istovremeno se efikasno i odgovorno prilagođavajući promenljivim regulatornim okruženjima širom svoje mreže. Avio-kompanija će preduzeti neophodne pravne radnje protiv svih kleveta.