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U objavljenim tekstovima netačno se navodi da je Wizz Air obavljao letove bez odgovarajuće podrške za održavanje ili na način koji je mogao da ugrozi bezbednost. Svaka tvrdnja da je Wizz Air upravljao avionima bez adekvatne podrške za održavanje ili na način koji je mogao da dovede u pitanje bezbednost potpuno je netačna i nema nikakvo uporište u činjenicama. Takve tvrdnje direktno su opovrgnute dokumentovanom evidencijom.

Bezbednost je apsolutni prioritet kompanije Wizz Air i ni pod kojim okolnostima ne može biti predmet kompromisa. To je potvrđeno u više navrata, uključujući i činjenicu da se Wizz Air kontinuirano nalazi među deset najbezbednijih avio-kompanija na svetu prema rangiranju portala AirlineRatings.com. Od početka poslovanja u Srbiji, Wizz Air je u kontinuitetu obezbeđivao odobrenu podršku za održavanje svojih aviona u Beogradu i poslovao u skladu sa svim važećim propisima Republike Srbije, Evropske unije i međunarodnim vazduhoplovnim standardima.

Pitanje na koje se odnose nedavni medijski napisi povezano je sa regulatornim merama koje su preduzete prema nezavisnim pružaocima usluga održavanja u vezi sa zahtevima za posedovanje dozvole za zemaljsko opsluživanje. Ono se ni na koji način nije odnosilo na plovidbenost vazduhoplova, kvalitet održavanja, kvalifikacije osoblja za održavanje niti bezbednosne standarde kompanije Wizz Air. Svaki pokušaj da se ova nepovezana administrativna pitanja povežu sa bezbednošću letova kompanije Wizz Air nije samo netačan, već i krajnje neodgovoran.

Ko održava avione

Više od 15 godina operacije kompanije Wizz Air u Beogradu podržavala je kompanija Global Maintenance, ugovoreni pružalac usluga održavanja sa EASA Part-145 odobrenjem na Aerodromu Beograd. U vreme kada je Wizz Air započeo poslovanje u Srbiji, na Aerodromu Beograd nije postojala domaća organizacija za održavanje Airbus aviona sa važećim EASA odobrenjem, koje je neophodno za vazduhoplove registrovane u Evropskoj uniji. Wizz Air je bio prva kompanija koja je angažovala visoko kvalifikovano osoblje za održavanje kako bi obezbedila održavanje svojih aviona u skladu sa najvišim standardima.

Dana 20. aprila 2026. godine, Wizz Air je obavešten da je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) naložio kompaniji Global Maintenance da obustavi svoje aktivnosti. Po prijemu ove informacije, Wizz Air je odmah aktivirao plan kontinuiteta poslovanja i podršku za održavanje prebacio na kompaniju Avia Technics, etabliranu organizaciju za održavanje sa EASA odobrenjem, koja već pruža podršku operacijama kompanije Wizz Air u Tuzli i Podgorici.

Sporazum o pružanju usluga održavanja za Beograd zaključen je bez odlaganja, čime je obezbeđen kontinuitet održavanja.

Nakon naknadne inspekcije, kompanija Avia Technics suočila se sa istim pitanjem u vezi sa dozvolom za zemaljsko opsluživanje i pokrenula je postupak koji je zahtevao Direktorat civilnog vazduhoplovstva radi pribavljanja odgovarajuće dozvole.

Kako bi obezbedio kontinuiranu usklađenost sa propisima i nesmetanu operativnu podršku, Wizz Air je 27. maja 2026. godine u Beograd angažovao sopstvenu odobrenu Part-145 organizaciju za održavanje. Kompanija je o tome obavestila mađarsku Upravu civilnog vazduhoplovstva, a od Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije dobila potvrdu da posebna dozvola za zemaljsko opsluživanje nije potrebna za aktivnosti održavanja koje Wizz Air obavlja putem sopstvene odobrene organizacije u okviru modela samostalnog pružanja usluga (self-handling).

Bezbednost nije dovođena u pitanje

Zahvaljujući tome, Wizz Air je tokom čitavog perioda održao kontinuiranu sposobnost za održavanje svojih aviona i punu usklađenost sa regulatornim zahtevima. Plovidbenost vazduhoplova i tehnička bezbednost ni u jednom trenutku nisu bile dovedene u pitanje.

Dana 4. juna 2026. godine, kompanija Avia Technics dobila je od Direktorata civilnog vazduhoplovstva potrebnu dozvolu za zemaljsko opsluživanje. Nakon toga, aktivnosti održavanja ponovo su prenete na Avia Technics, dok je privremeni angažman Wizz Airove Part-145 organizacije završen 6. juna 2026. godine.

Dokumentovana hronologija događaja potvrđuje da:

• Wizz Air je u svakom trenutku imao odobrenu organizaciju za održavanje svojih aviona u Beogradu.

• Operacije su tokom celog perioda podržavali kvalifikovani i ovlašćeni stručnjaci za održavanje.

• Aktivnosti održavanja i nadzor nad plovidbenošću vazduhoplova ni u jednom trenutku nisu bili prekinuti.

• Wizz Air je reagovao odmah i proaktivno svaki put kada bi došlo do promene statusa ovlašćenja nekog od dobavljača usluga.

• Predmet ovog slučaja odnosio se isključivo na regulatorne zahteve u vezi sa licenciranjem nezavisnih pružalaca usluga, a ne na standarde održavanja ili bezbednost letova.

Pored toga, Wizz Air koristi usluge kompanije JAT Tehnika, jedne od vodećih organizacija za održavanje vazduhoplova u regionu, koja pruža usluge i kompaniji Air Serbia, kao i brojnim međunarodnim avio-prevoznicima.

Činjenice su jasne: Wizz Air je u kontinuitetu obezbeđivao odobrenu podršku za održavanje svojih aviona u Srbiji i poslovao u potpunosti u skladu sa svim važećim propisima. Svaka tvrdnja da je kompanija poslovala bez odgovarajuće podrške za održavanje ili da je ugrozila bezbednost letova je netačna i nije potkrepljena činjenicama.

Wizz Air ostaje posvećen najvišim standardima bezbednosti, usklađenosti sa regulatornim zahtevima i operativne izvrsnosti, te zadržava sva prava da zaštiti svoju reputaciju od objavljivanja netačnih i obmanjujućih informacija.