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Brojne žene koriste proizvode za hemijsko ravnanje i zaglađivanje kose, a sada su pojedini od njih u centru ozbiljnog slučaja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Državno tužilaštvo savezne države Arizone podiglo je tužbu protiv kompanije L’Oréal USA, njene matične kompanije i brenda SoftSheen, zbog načina na koji su, kako se navodi, reklamirali i prodavali hemijske preparate za ravnanje kose.

Prema navodima iz tužbe, kompanije su prodavale proizvode bez odgovarajućeg upozorenja da sadrže hemikalije za koje se sumnja da su kancerogene ili povezane sa povećanim rizikom od razvoja pojedinih vrsta raka. Posebno se pominju rak materice i jajnika, piše ForthNews.

Hemijski preparati za ravnanje kose deluju tako što menjaju strukturu keratina u vlasi. Sadrže izrazito alkalne hemikalije koje razgrađuju i ponovo oblikuju veze odgovorne za prirodnu spiralnu strukturu kose.

Problem, prema američkim vlastima, predstavlja činjenica da pojedini sastojci mogu biti toksični ili tokom upotrebe stvarati jedinjenja koja predstavljaju potencijalni zdravstveni rizik.

Koje se hemikalije pominju?

Među sastojcima koji se navode u tužbi su endokrini disruptori, ftalati, parabeni i druge hemikalije koje su pojedine američke i međunarodne institucije klasifikovale kao poznate ili moguće kancerogene supstance.

Američko tužilaštvo poziva se i na više epidemioloških istraživanja prema kojima žene koje koriste određene hemijske proizvode za ravnanje kose mogu imati povećan rizik od razvoja raka materice i jajnika.

Pominju se i druge vrste raka povezane sa hormonskim sistemom, uključujući rak štitaste žlezde i gušterače.

"L’Oréal je znao ili je morao znati za opasnosti povezane sa ovim toksičnim proizvodima za ravnanje kose“, poručila je državna tužiteljka Arizone Kris Mayes.

"Umesto da upozore svoje potrošače, stavili su profit ispred bezbednosti žena i dece. To je neprihvatljivo i pozvaćemo ih na odgovornost“, dodala je Mayes.

Proizvodi obuhvaćeni slučajem prvenstveno su bili namenjeni Afroamerikankama, dok su se pojedini proizvodi, prema navodima američkih vlasti, reklamirali i deci.

Šta za sada treba znati?

Važno je naglasiti da su sve navedene tvrdnje navodi iz tužbe, a sudski postupak treba da utvrdi da li su kompanije prekršile američke propise o zaštiti potrošača i da li su korisnici bili adekvatno upozoreni na moguće zdravstvene rizike.