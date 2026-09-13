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Za poređenje smo uzeli isti model za sve: stan od 60 kvadrata, prosečno izolovan, temperature od 20 stepeni, grejan 16 sati dnevno tokom 180 dana jer jedan takav model koristi i Agencija za energetiku Srbije (AERS), koja procenjuje da je za takav stan potrebno oko 9.000 kWh energije po grejnoj sezoni.

Važno je, međutim, da AERS za sada na svojoj zvaničnoj stranici kao poslednji kompletan obračun ima sezonu 2025/2026, pa za zimu 2026/2027 možemo napraviti realnu procenu na osnovu tog modela i aktuelnih cena energenata.

Drva više nisu baš „džabe“

Drva su tradicionalno među najjeftinijim načinima grejanja, ali i ovde cena prilično zavisi od toga gde ih kupujete, koje su vrste i da li su isečena, iscepana i dovezena do kuće. Aktuelne ponude iz avgusta i početka septembra pokazuju da se kubik cepanog drveta kreće uglavnom oko 10.000 dinara, dok se na pojedinim mestima može naći jeftinije.

Tokom leta su zabeležene cene od oko 38.000 do 44.000 dinara za tonu peleta, dok su tržišne cene ogrevnog drveta išle do oko 10.500 dinara po kubiku. Ako uzmemo AERS-ovu računicu kao osnovu, ali umesto tadašnjih 6.430 dinara koristimo današnjih oko 10.000 dinara po kubiku, grejanje prosečnog stana od 60 kvadrata na drva može okvirno izaći oko 82.000 dinara za sezonu,pod uslovom da se koristi efikasnija peć.

Drva na džak koštaju od 500 do 700 dinara Foto: Shutterstock

Pelet: komforniji, ali novčanik više oseća

Pelet je praktičniji od drva s obzirom da nema cepanja, manje je svakodnevnog posla, a automatizovana peć radi veliki deo posla umesto vas. Problem je "samo" cena. Prema aktuelnim podacima sa tržišta, tona peleta se trenutno najčešće prodaje za 38.000 do 44.000 dinara, a na pojedinim mestima cena ide i više.

AERS je za sezonu 2025/2026 procenio da je za prosečno izolovan stan od 60 kvadrata trošak energije za pelet bio oko 76.000 dinara, uz korišćenje efikasne peći. Ako se sadašnja cena tone od 38.000 do 44.000 dinara primeni na približno potrebnu količinu peleta, realno je računati da bi ovogodišnja sezona mogla izaći otprilike 84.000 do 97.000 dinara, samo za energent. Dakle, pelet jeste komforniji, ali više nije ona jeftina varijanta koju mnogi pamte.

Pelet Foto: Kurir Televizija

Gas: tiho radi, ali ima svoju cenu

Gas je zanimljiv jer nema skladištenja džakova i cepanica, nema unošenja ogreva i nema čišćenja peći, dok je prema poslednjoj zvaničnoj računici AERS-a, grejanje prosečno izolovanog stana od 60 kvadrata na prirodni gas koštalo oko 59.500 dinara po sezoni.

Takođe, najnovija analiza Srbijagasa pokazuje da je prirodni gas i dalje među najpovoljnijim energentima kada se poredi cena korisne energije: za javno snabdevanje navedena je cena od 4,57 dinara po kWh, uz obračun po potrošnji i zbog toga gas ostaje veoma ozbiljan kandidat za najpovoljnije grejanje, posebno kada se uračuna i to koliko je jednostavniji za korišćenje od čvrstih goriva.

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A struja? E tu račun može da zaboli

Kod struje je priča mnogo komplikovanija jer ogromnu razliku pravi način na koji se ona koristi. AERS je za sezonu 2025/2026. izračunao da bi grejanje pomoću TA peći, uz korišćenje isključivo jeftinije noćne struje, za model od 60 kvadrata koštalo oko 102.700 dinara. Ako se TA peć dopunjava skupljom strujom samo dva sata dnevno, procenjeni trošak raste na oko 142.000 dinara.

Kod direktnog grejanja električnim grejalicama ili električnim kotlom račun je bio veći od 250.000 dinara, što je u toj računici najskuplja opcija.

Velika razlika je u izolaciji

Sada dolazimo do dela koji često promakne kada se samo porede cene drva, peleta, gasa i struje. Nije isto grejati 60 kvadrata u dobro izolovanoj zgradi i 60 kvadrata u stanu kroz koji duva na sve strane. AERS-ova računica od 9.000 kWh odnosi se na prosečno izolovan prostor, a sama Agencija naglašava da izolacija, kvalitet prozora i efikasnost peći ili kotla značajno utiču na potrošnju. Zato se ne treba iznenaditi ako komšija u identičnom stanu potroši znatno manje novca, možda jednostavno ne greje „ulicu“.

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Šta je onda najjeftinije ove zime?

Ako se saberu aktuelne cene ogreva i poslednja zvanična AERS metodologija, drva i gas ostaju među najpovoljnijim opcijama, dok pelet trenutno gubi deo svoje cenovne prednosti zbog visoke cene. Drva, uz dobru peć i povoljnu nabavku, mogu biti oko 80.000–90.000 dinara po sezoni za naš model od 60 kvadrata, dok bi pelet po sadašnjim cenama mogao biti približno 85.000–100.000 dinara. Gas je prema poslednjem zvaničnom AERS obračunu bio oko 59.500 dinara, ali taj podatak treba posmatrati kao poslednju zvaničnu kompletnu sezonsku računicu, a ne kao garantovani račun za zimu 2026/2027.

Nije ni samo stvar u novcu

Kod drva je problem što morate imati gde da ih držite, neko mora da ih unese, loži i čisti pepeo. Kod peleta je sve mnogo komotnije, ali džakovi koštaju, a cena može da zavisi od trenutne ponude i potražnje. Gas je praktičan dokle god imate priključak, dok struja ima jednu veliku prednost – nema skladišta, nema dostave i uređaj je praktično odmah spreman za rad. Zato „najjeftinije“ i „najbolje“ nisu uvek ista stvar. Nekome je 20.000 dinara veći račun prihvatljivo plaćanje za to da ne unosi drva u stan.