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Porodična kompanija Nelly iz Loznice, koja je osnovana 1994. godine, od jedne prodavnice i jednog zaposlenog danas je izrasla u konditorskog giganta koji zapošljava 300 radnika i godišnje proizvednje 36 miliona čokolada, od čega 90 odsto plasira na sve kontinente sveta.

U asortimanu kompanije danas ima više od 100 proizvoda i prisutna je na 22 tržišta. Iza brenda Nelino danas stoji savremena proizvodnja, zasnovana na ulaganjima u tehnologiju, razvoj proizvoda i iskustvu stečenom na domaćem i međunarodnom tržištu.

Fabrika čokolade u Loznici otvorena je 2009. godine, a njen razvoj pratile su investicije u proizvodne kapacitete, automatizaciju i savremenu opremu. Unapređenje proizvodnih linija omogućilo je veću preciznost, ujednačen kvalitet i efikasniji proces proizvodnje.

Istovremeno, tehnološki razvoj prati i širenje proizvodnog portfolija. Brend Nelino danas obuhvata različite kategorije i formate, od Nelino Kids i Premium linije, preko Nelino Maxxx formata, malih tabli i pralina, do Dubai Style proizvoda sa kombinacijom čokolade, pistaća i kadaifa. U planu su i sportske i proteinske čokolade, kao i proizvodi bez dodatog šećera.

1/9 Vidi galeriju Fabrika čokolade Nelly iz Loznice godišnje proizvede 2.000 tona čokolade, od čega 90 odsto izveze na strana tržišta u 22 zemlje sveta. Foto: Slavica Čolić

- Ono što danas vidite nije nastalo preko noći. Nelly je rastao korak po korak, kroz ulaganje u ljude, znanje, tehnologiju i proizvodne kapacitete. Posebno smo ponosni na to što proizvodimo ovde, u Loznici, što naši proizvodi danas stižu do potrošača na 22 tržišta i što iza svakog od njih stoje ljudi koji ovde žive i rade. Na međunarodnim tržištima stekli smo veliko iskustvo i potvrdili kvalitet, a sada želimo da i domaćim kupcima još jasnije pokažemo šta se sve proizvodi ovde i koliko rada, znanja i posvećenosti stoji iza jedne Nelino čokolade - izjavio je Mitar Obradović, vlasnik kompanije Nelly novinarima koji su posetili fabriku čokolade u Loznici.

Mitar Obradović, vlasnik kopmaniej Nelly Foto: Slavica Čolić

Iskustvo na međunarodnim tržištima uticalo je i na standarde proizvodnje u Loznici. Kontrola kvaliteta i bezbednost hrane sprovode se kroz sve faze proizvodnog procesa, dok razvoj novog proizvoda obuhvata izbor sirovina, izradu recepture, testiranje i prilagođavanje zahtevima različitih tržišta.

1/4 Vidi galeriju Novinari u poseti proizvodnom pogonu fabrike čokolade Nelly u Loznici Foto: Nelly

- Kvalitet ne počinje na kraju proizvodne linije, već od izbora sirovina i precizno definisane recepture. Svaki novi proizvod prolazi kroz više faza razvoja, proba i testiranja pre nego što stigne do tržišta, a naš cilj je da u svakom proizvedenom komadu zadržimo isti standard. Savremena tehnologija daje nam veliku podršku u tom procesu, ali su znanje i iskustvo ljudi koji vode proizvodnju jednako važni - rekao je Marko Alvir, glavni tehnolog kompanije Nelly.

Kompanija je od svojih ranih početaka snažno vezana za Loznicu i lokalnu zajednicu. Fabrika čokolade Nelly zapošljava ljude iz grada i okoline, dok kompanija podržava i lokalne aktivnosti, uključujući pomoć crkvama i sponzorstvo fudbalskog kluba u Loznici.

02:11 Fabrika čokolade u Loznici Izvor: Kurir

U kompaniji ističu da budućnost domaće proizvodnje vide u kombinaciji znanja, ulaganja, kvaliteta i kontinuiranog razvoja. Nelly danas posluje punim kapacitetom, sa ambicijom da dodatno ojača poziciju na domaćem i međunarodnom tržištu, ali i svoju ulogu dugoročnog partnera lokalnoj zajednici.