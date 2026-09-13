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S polaskom đaka u školu stižu i školske obaveze i brojni troškovi, od kupovine rančeva, pernica i novog pribora do novca za užinu. Upravo džeparac otvara više dilema, počev od toga da li ga davati svakodnevno ili jednom mesečno, pa do toga koji iznos dati detetu.

Iako univerzalan odgovor ne postoji, početak školske godine je dobar momenat da roditelji s detetom više razgovaraju o novcu i pomognu mu da nauči pravilno da raspolaže njime.

Kako objašnjava Marija Mutić, direktorka Direkcije komunikacija u Erste banci, dete putem svakodnevnih odluka može da nauči kako da rasporedi i odvoji novac za ono što želi i postepeno počne da razvija odgovoran odnos prema finansijama.

- Ne postoji iznos džeparca koji odgovara svakom detetu i svakoj porodici. Prilikom dogovora uzmite u obzir uzrast deteta, realne potrebe i mogućnosti porodičnog budžeta, a zatim jasno odredite koliko često će dete dobijati novac, za šta može da ga koristi i koje troškove i dalje pokrivate vi. Mlađim školarcima možete davati manji iznos jednom nedeljno, jer na taj način mogu lakše da sagledaju i jednostavnije isprate koliko su potrošili. Stariji školarci, sa druge strane, mogu postepeno da pređu na mesečni džeparac i tako vežbaju da unapred predvide troškove, rasporede novac i uštede. Naravno, važno je da se i vi pridržavate dogovorenih pravila, jer ako dete dobije dodatni novac svaki put kad potroši džeparac pre vremena, teško da će razumeti zašto je planiranje važno - kaže Mutićeva za Kurir Biznis.

Detetu treba sloboda da odlučuje samo

Kako će dete potrošiti džeparac koji dobije od roditelja, treba samo da odluči, bez obzira na to da li se roditelji slagali s tim ili ne. U slučaju da ceo iznos potroši istog dana, prema rečima Mitićeve, roditelji to ne treba da posmatraju isključivo kao grešku, jer takva odluka može da bude dragocena lekcija.

Foto: Printscreen YouTube

- Umesto da ga kritikujete, razgovarajte o tome da li je zadovoljno kupovinom, šta bi sledeći put moglo da uradi drugačije i kako da bolje uštedi novac. Na taj način dete uči da svaki izbor ima posledicu. Ako danas potroši više, sutra će mu ostati manje ili će morati da sačeka sledeći džeparac. Cilj je da detetu omogućite da postepeno postane samostalnije, sagleda posledice svojih odluka i preuzme odgovornost za njih - ističe naša sagovornica.

Prema njenim rečima, kupovina školskog pribora može da bude dobra prilika da dete uključite u planiranje budžeta.

Razgovor o novcu i kroz igru Finansijska pismenost razvija se postepeno, kroz svakodnevna iskustva i odluke, dok dobre navike usvojene u detinjstvu predstavljaju važnu osnovu za odgovorno upravljanje novcem kasnije u životu. Ali kako ističe Marija Mutić, direktorka Direkcije komunikacija u Erste banci, finansijska edukacija ne mora da liči na još jedan školski čas. - Raznovrsne finansijske pojmove možete da približite detetu kroz poznate situacije, zajedničke odluke i igru. "Čuvari zmajevog blaga" mogu da budu povod da razgovarate o tome zbog čega su štednja i raspoređivanje budžeta važni. Dok rešava zadatke, podstaknite ga da objasni svoje izbore, jer kad može da poveže finansijske pojmove s konkretnim odlukama, lakše razume njihovo značenje i počeće da ih postepeno primenjuje u svakodnevnom životu - kaže Mutićeva.

- Zajedno napravite spisak potrebnih stvari, odredite raspoloživi iznos i uporedite cene proizvoda. Ukoliko poželi skuplju pernicu, ranac ili nešto što nije bilo na spisku, nemojte odmah da odbijete predlog. Razgovarajte o tome zašto mu je ta stvar važna, koliko novca bi nakon kupovine ostalo i da li zbog nje mora da odustane od nečega drugog. Tako će početi da razlikuje potrebe od želja, upoređuje cenu i vrednost i određuje prioritete. Istovremeno će razumeti da je unapred definisan budžet okvir koji nam pomaže da donesemo promišljeniju odluku - objašnjava Mutićeva.

Štednja mora da ima konkretan cilj

Reći detetu samo: "Treba da štediš", neće dati nikakav rezultat jer, kako Mutićeva ističe, to mu neće značiti mnogo ako ne zna zbog čega odvaja novac.