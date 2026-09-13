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Zbog punjača koje, kako smo rekli, većina nas "rasipa" na sve strane, zato se postavlja pitanje da li punjač zaista troši struju i kada ništa ne puni i može li zbog toga račun da bude veći?

Odgovor glasi Da, jer punjač koji je ostao u utičnici nije baš potpuno ugašen. Dok je priključen na struju, on i dalje troši malu količinu energije, iako telefon nije povezan. Evropska komisija ovu potrošnju naziva potrošnjom bez opterećenja i upravo zbog nje postoje pravila koja ograničavaju koliko energije savremeni punjači i slična napajanja smeju da troše kada nisu povezani sa uređajem.

Ipak, nema razloga za paniku kada je u pitanju račun za struju. Savremeni punjači troše veoma malo dok samo stoje u utičnici. Evropska komisija navodi da je prosečna potrošnja eksternih napajanja u takvom stanju 2020. godine bila oko 0,10 vati, dok je početkom devedesetih bila oko 0,56 vati. Drugim rečima, tehnologija je dosta napredovala i današnji adapteri su mnogo štedljiviji.

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Koliko to stvarno košta?

Ako uzmemo punjač koji u proseku troši 0,1 vat dok je uključen, za godinu dana neprekidnog stajanja u utičnici potrošio bi oko 0,88 kilovat-sati. Čak i kada biste imali četiri takva punjača koja nikada ne vadite iz zida, to bi bilo oko 3,5 kWh godišnje.

Zato jedan punjač koji ste zaboravili u utičnici neće napraviti ozbiljan račun za struju. Naravno, potrošnja nije ista kod svih modela i stariji ili nekvalitetni adapteri mogu da se ponašaju drugačije. EPS inače navodi da domaćinstva električnu energiju plaćaju po regulisanim cenama, koje zavise od potrošnje i zone, pa nije baš moguće svima izračunati isti trošak za jedan kilovat-sat.

Veći problem može da bude bezbednost

Ako punjač nije oštećen i reč je o kvalitetnom proizvodu, sama činjenica da je ostao u utičnici neće odjednom izazvati požar. Međutim, stručnjaci za bezbednost električnih uređaja upozoravaju da treba obratiti pažnju na stanje punjača, kabla i utičnice.

Ako je adapter napukao, kabl oguljen, punjač se neobično zagreva, čuje se pucketanje ili zujanje, oseća se miris paljevine ili se na utikaču vide tragovi garenja, nemojte ga više koristiti.

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Da li treba vaditi punjač iz zida?

Ako želite da budete potpuno mirni, najjednostavnije je da ga izvadite kada završite punjenje. Tako nema ni one male potrošnje dok stoji u utičnici, a posebno je korisno ako izlazite iz kuće ili ostavljate stan prazan duže vreme.

Ipak, nema potrebe da panično obilazite stan i vadite svaki moderan punjač samo zato što ćete u suprotnom imati ogroman račun. Nećete. Mnogo veći efekat na kućni budžet imaju uređaji koji troše znatno više struje i rade satima svakog dana. Kod punjača je važnije da budu ispravni, kvalitetni i da se ne koriste ako pokazuju bilo kakve znake kvara.

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Koliko zapravo košta jedno punjenje telefona?

Na prvi pogled deluje da telefon mora da troši dosta struje jer ga većina ljudi puni svakog dana, ali kada se napravi računica, potrošnja je, znajte, prilično mala. Baterija savremenog telefona najčešće ima kapacitet od oko 10 do 20 Wh, odnosno 0,01 do 0,02 kWh. To znači da bi, kada bismo računali samo energiju koja završi u bateriji, 100 punih punjenja bilo oko 1 do 2 kWh. U stvarnosti je potrošnja iz utičnice nešto veća zbog gubitaka tokom punjenja, pa nije dovoljno samo pogledati kapacitet baterije i pomnožiti ga sa brojem punjenja.

Ako telefon punite jednom dnevno, to i dalje ne predstavlja veliku stavku na računu za struju. Čak i kada se uzmu u obzir gubici, govorimo o relativno maloj godišnjoj potrošnji u poređenju sa uređajima kao što su bojler, klima, grejalica ili šporet.

Tako da ako računamo sa cenom od oko 10 dinara po kWh samo radi jednostavne ilustracije, jedno punjenje bi izašlo oko 20 para. Čak i ako telefon punite svakog dana, to bi bilo oko 70 dinara godišnje za samu utrošenu električnu energiju. Naravno, stvarni trošak na računu može biti nešto drugačiji zbog zone, tarife, naknada, poreza i drugih stavki.

Građanima se uračunava popust samo za potrošene kilovate Foto: Profimedia / Aleksei Ivanov

Brzo punjenje ne znači automatski ogroman račun

Danas telefoni imaju sve snažnije punjače, pa na njima možemo videti oznake od 25, 45, 67, 80, pa čak i 100 W ili više. Ovo može da zvuči kao da telefon svaki put „povuče“ ogromnu količinu struje, ali ta brojka zapravo označava maksimalnu snagu koju punjač može da isporuči, a ne količinu koju telefon neprekidno koristi jer telefon uzima onoliko energije koliko mu je u tom trenutku potrebno.

Punjenje je najbrže kada je baterija praznija, dok se pred kraj brzina smanjuje. Kada se približi punom kapacitetu, telefon dodatno ograničava punjenje kako bi zaštitio bateriju. Zato punjač od 100 W ne znači da će telefon tokom čitavog punjenja koristiti 100 W. U praksi će potrošnja zavisiti od samog telefona, stanja baterije, temperature i sistema za upravljanje punjenjem.

Bežično punjenje može da potroši više

Na kraju, dolazimo i do bežičnog punjenja koje je veoma praktično, samo spustite telefon na odgovarajuću podlogu i punjenje počinje. Međutim, ono nije potpuno jednako efikasno kao punjenje kablom. Kod prenosa energije kroz zavojnice deo energije se izgubi, a dodatni gubici mogu nastati ako telefon nije dobro postavljen na punjač ili ako se uređaj i podloga zagrevaju. Zbog toga iz utičnice može biti uzeto više energije nego što na kraju stvarno stigne do baterije.

Ipak, ovo ne znači da će bežični punjač napraviti veliki račun za struju, ali razlika postoji.

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Ako uzmemo npr. telefon sa baterijom od oko 15 Wh i pretpostavimo da bežično punjenje zbog gubitaka iz utičnice uzme oko 20 Wh, to je 0,02 kWh za jedno potpuno punjenje.

Ako za računicu opet uzmemo cenu od oko 10 dinara za kWh, jedno potpuno bežično punjenje izašlo bi ponovo oko 20 para. Ako telefon punite svakog dana, to bi bilo oko 73 dinara godišnje, što je samo tri dinara više u odnosu na punjenje sa kablom.

Tako da ako punite telefon bežično, ne treba da brinete da će vam zbog toga račun za struju odjednom biti mnogo veći. Veći problem je to što se deo energije pretvara u toplotu, pa bežično punjenje može biti manje efikasno, naročito ako telefon nije dobro postavljen na podlogu.

Drugim rečima, kabl je štedljiviji, ali bežično punjenje nije nikakav veliki „potrošač struje“. Ako vam je najvažnija efikasnost, koristite kabl. Ako vam je važnija praktičnost, slobodno koristite bežični punjač – razlika na godišnjem računu za jedan telefon meri se u desetinama dinara, ako i toliko.