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Oglas za prodaju kuće kod Brčkog u Bosni i Hercegovini nedavno je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, ali ne zbog cene. Nekretnina je ponuđena za 165.750 KM, odnosno oko 85.000 evra, međutim, ono što je zaista zaintrigiralo korisnike nema mnogo veze sa cifrom iz oglasa.

Naime, ako je cilj oglasa za nekretninu bio da privuče pažnju, vlasnici ove kuće u tome su potpuno uspeli. Nedovršena četvorospratnica neobičnog oblika, sa visokim krovom, zaobljenim balkonima i nizom kružnih otvora, postala je pravi hit na društvenim mrežama.

Jedna agencija iz Brčkog kuću je ponudila po novoj ceni od 165.750 KM (85.000e), dok je ranije za nju traženo 215.000 KM (oko 110.000e). Reč je, dakle, o sniženju od 49.250 KM (25.000e), odnosno gotovo 23 odsto.

Prema podacima iz oglasa, kuća ima ukupno 406 kvadratnih metara raspoređenih na četiri etaže, dok se nalazi na zemljištu površine čak 13.479 kvadratnih metara. U njoj je predviđeno deset soba, pet kupatila, velika kuhinja sa trpezarijom, dnevni boravak, kotlarnica, prostorija za sušenje veša, kao i garaža za četiri automobila. Objekat ima kompletnu dokumentaciju, projekat i priključak električne energije.

"Kuća Gargamela"

Međutim, sve te brojke pale su u drugi plan nakon što su korisnici društvenih mreža ugledali fotografije.

"Kuća Gargamela", zaključio je jedan komentator, dok ju je drugi opisao kao "arhitektonski zločin". Nekima je ličila na kućicu za ptice, a jedan korisnik napisao je kako samo čeka da iz nje izađe Kremenko.

Posebnu pažnju izazvali su mali okrugli i polukružni otvori na fasadi.

- Gde su prozori na ovoj kući? Ovo što ima više liči na puškarnice - stoji u jednom od komentara.

Drugog je korisnika kuća podsetila na "bunker iz 1941. godine", dok je neko kratko zaključio: "Čovek se za rat spremao."

Među zapaženijim reakcijama našla se i kratka procena arhitektonskog rešenja: "Kao da mu je arhitekta završio fakultet u Travniku."

"Da se sredi, vredela bi milion"

Ipak, nisu svi bili kritični. Jedan komentator objavio je vizualizaciju mogućeg izgleda završene kuće, sa uređenom fasadom, rasvetom i dvorištem, uz poruku: "Ovako da se sredi, vredela bi milion." Drugi je poručio da je kuća "prva liga" i pohvalio projektanta i graditelje.

Ukusi se, očigledno, razlikuju. Budući vlasnik za oko 85.000 evra dobija ogromnu kuću, više od hektara zemljišta i dovoljno prostorija za veliku porodicu, pansion ili veoma neobičan turistički objekat. Hoće li u njoj videti vilu, bunker ili Gargamelov novi dom – zavisiće isključivo od oka kupca.