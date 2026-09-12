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Najnoviji američki Cost vs. Value Report za 2025. godinu, koji prati odnos troška radova i vrednosti koju oni donose pri prodaji, pokazuje veoma zanimljiv trend: među 10 radova sa najboljim povratom čak osam je vezano za spoljašnjost kuće. Drugim rečima, fasada, ulaz, garaža i prvi utisak često vrede više nego preskupa kuhinja ili kupatilo iz kataloga.

Naravno, ove brojke potiču sa američkog tržišta i ne mogu se bukvalno preslikati na Srbiju. Cene radova, materijala i nekretnina su ovde drugačije, kao i navike kupaca, ali istraživanje je korisno jer pokazuje jednu univerzalnu stvar, a to je da najviše smisla imaju radovi koji kuću čine funkcionalnijom, urednijom, energetski efikasnijom i vizuelno privlačnijom, a ne oni koji samo pokazuju koliko je vlasnik potrošio.

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Fasada i spoljašnjost – prvi utisak može da napravi veliku razliku

Prvi kandidat za ulaganje je ono što kupac vidi pre nego što uopšte uđe u kuću. Američka kompanija koja se bavi podacima i analizom tržišta nekretnina - Zonda, je u svom izveštaju za prošlu godinu utvrdila da su zamena garažnih vrata, zamena ulaznih vrata, dekorativna kamena obloga i zamena spoljne obloge među projektima sa najvećim povratom ulaganja. Zamena garažnih vrata bila je čak na prvom mestu, sa procenjenim povratom od 267,7 odsto, dok je zamena čeličnih ulaznih vrata dostigla 216,4 odsto.

Šta je onda poruka za domaće vlasnike?

Znajte da ne morate odmah da rušite pola kuće. Ako je fasada zapuštena, ograda dotrajala, kapija stara, ulazna vrata izgrebana, a dvorište izgleda kao da niko u njega nije kročio jedno šest meseci, upravo tu može da bude pametnije potrošiti novac. Uredna fasada, sređen prilaz, funkcionalna kapija i dobra ulazna vrata mogu da učine da ista kuća izgleda mnogo skuplje nego pre renoviranja.

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Energetska efikasnost postaje sve važnija

Druga velika stavka je ono što se ne vidi odmah na fotografijama oglasa, ali kupac vrlo brzo pita: „Koliko košta grejanje?“ Evropska komisija navodi da kvalitetno renovirane zgrade troše manje energije za grejanje i hlađenje, imaju stabilniju unutrašnju temperaturu, a energetska obnova može da doprinese i povećanju vrednosti nekretnine.

Zato izolacija fasade, krova ili tavana, kvalitetna stolarija i rešavanje toplotnih gubitakamogu biti veoma racionalno ulaganje, posebno kod starijih kuća. Kupcu nije naročito važno da li je vlasnik potrošio 5.000 ili 15.000 evra na izolaciju, mnogo mu je važnije da kuća zimi ne „guta“ novac na grejanje. Kod ovakvih radova, dakle, korist nije samo u potencijalno višoj prodajnoj ceni već i u nižim računima dok se kuća još koristi.

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Kuhinja – da, ali ne pravite svemirski brod

Kuhinja je jedan od retkih velikih unutrašnjih projekata koji se nalazi pri samom vrhu Zondinog istraživanja. Manje renoviranje kuhinje u američkom istraživanju imalo je procenjeni povrat od 112,9 odsto, odnosno ulaganje od oko 28.458 dolara povezivalo se sa oko 32.141 dolarom dodatne vrednosti pri prodaji.

Ali ključna reč je ovde – manje. Naime, ako su kuhinjski elementi dotrajali, radna ploča izgrebana, rasveta loša, a prostor izgleda kao da je ostao u nekoj drugoj deceniji, osvežavanje može napraviti veliku razliku. Ne znači da treba staviti mermer iz Italije, zlatne slavine i frižider koji košta kao polovan automobil. Velika i luksuzna renoviranja često imaju slabiji povrat jer kupac možda ne deli ukus vlasnika. Zonda baš zato upozorava da su veliki, diskrecioni unutrašnji radovi često manje isplativi pri prodaji od praktičnih spoljašnjih poboljšanja.

Kupatilo isto ne treba nužno da bude luksuzno

Slično važi i za kupatilo. Ako je vlaga napravila svoje, pločice su stare, sanitarije dotrajale ili instalacije traže intervenciju, renoviranje može biti vrlo opravdano. Ali između funkcionalnog, modernog kupatila i luksuznog kupatila sa skupim materijalima postoji ogromna razlika u ceni, a kupac neće nužno biti spreman da tu razliku plati.

Podaci iz Zondinog izveštaja za 2025. upravo pokazuju da se kod kupatila bolje pokazuje srednji nivo renoviranja nego najskuplje varijante. Zato je mnogo racionalnije napraviti uredan, neutralan i kvalitetan prostor nego praviti privatni spa-centar od 15 kvadrata.

Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

Najskuplja greška je renoviranje po svom ukusu

Ako je cilj prodaja, treba razmišljati kao kupac, a ne kao vlasnik koji će u toj kući živeti narednih 30 godina. Veliki bazen, ekstremno skupa kuhinja, specijalne boje, neobične pločice ili luksuzna soba koju će koristiti samo jedna osoba mogu biti odlični ako ih vlasnik želi za sebe. Ali kao investicija pred prodaju, takvi radovi nose rizik da potrošeni novac neće biti vraćen.

Zato bi praktična formula za vlasnika kuće bila prilično jednostavna: prvo rešite ono što je pokvareno ili zapušteno, zatim smanjite energetske gubitke, pa sredite ono što kupac vidi čim stigne ispred kuće. Tek onda dolaze estetski zahvati poput kuhinje i kupatila. Ukratko, ne renovirajte kuću da biste impresionirali komšiju, već da biste kupcu dali što manje razloga da obara cenu i to je verovatno najvažniji savet koji možemo da vam damo.